Інженер створив антидронову систему Minotaur: як вона розправляється з БПЛА

Нова роботизована платформа може збивати або засліплювати ворожі дрони, запевняє розробник.

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Винахідник Костас Соукос із міста Лариса (Греція) створив інноваційну систему для боротьби з безпілотниками під назвою Minotaur. Він розповів про свій проєкт на громадському телеканалі ERT, повідомляє видання Greek Reporter.

Костас Соукос пояснив, що встановив на роботизований бронетранспортер лазерний блок потужністю 300 кВт-год, який може "засліпити" або "підсмажити" електроніку, встановлену всередині безпілотних літальних апаратів, виводячи їх із ладу. Водночас сам комплекс не нагрівається, а тому невидимий для тепловізійних камер.

За словами інженера, Греція дуже потребує систем захисту через напружені відносини з Туреччиною, відомою своїми ударними безпілотниками. Minotaur вироблятиметься виключно грецькими вченими в Ларисі. Збройні сили Греції поки що не коментують появу роботизованої платформи, оснащеної лазером.

Останнім часом Туреччина часто використовує БПЛА для спостереження за Грецією. У вересні державне інформаційне агентство Анкари Anadolu опублікувало репортаж із фотографіями військової техніки, яку Греція розмістила на островах в Егейському морі, які не мають військового статусу. Острів Кінарос представляє особливий інтерес для турецької влади, тому дрони регулярно за ним стежать.

Раніше в Китаї розробили інноваційну технологію боротьби з дронами. У китайській корпорації аерокосмічної науки та промисловості кажуть, що вона помічає чужі безпілотники на відстані 18 км і використовує різні засоби для їх ураження — від "глушилок" до ракет.

Нещодавно в Ізраїлі представили систему EnforceAir, яка захоплює БПЛА. Вона підбирає радіочастоти та відправляє сигнали, щоб встановити контроль над дронами та безпечно їх приземлити.