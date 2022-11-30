В Греции запустили в небо первый отечественный дрон Talos: что о нем известно (видео)

Разработчики успешно подняли и приземлили беспилотный самолет, собрав данные для его улучшения.

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Компания SAS Tech запустила в полет первый в Греции беспилотник под названием Talos. Пресс-служба опубликовала ролик и рассказала подробности в Instagram.

Во время испытаний греческий беспилотный самолет взлетел, некоторое время покружил над полем, а затем приземлился с помощью колесного шасси. Судя по ролику, команда SAS Tech с помощью специальных датчиков собрала телеметрические данные, чтобы изучить аэродинамические свойства аппарата и улучшить их во время дальнейшей работы.

"Хотим доказать, что у нас есть силы сделать что-то инновационное, касающееся беспилотного транспорта в Греции, в то время, когда об этой технологии мало кто слышал", — отмечается в описании видео.

Характеристики Talos:

длина — 4,4 м;

скорость — 180 км/ч;

радиус действия связи — около 500 км;

грузоподъемностью — до 200 кг.

Издание GreekCityTimes пишет, что в Греции сейчас действуют несколько программ по разработке дронов, которые быстро развиваются. Страна пытается восстановить баланс в регионе Эгейского моря на фоне обострения отношений с Турцией, известной своими военными беспилотниками, например, Bayrakter TB-2. Греция также может получить американские БПЛА, которые значительно усилят ее армию.

Ранее писали, что в Греции инженер создал антидроновую систему Minotaur для борьбы с БПЛА. По словам изобретателя Костаса Соукоса, роботизированная платформа использует мощный лазер, чтобы ослеплять или уничтожать беспилотники в небе.

Совсем недавно турецкая компания Baykar впервые вывела беспилотник Kizilelma на взлетную полосу. Первый испытательный полет инженеры планируют провести в 2023 году, а пока они проверяют работоспособность двигателей, тормозов, топливных баков и других систем.