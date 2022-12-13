Инженеры разрабатывают новый тип сверхтяжелого беспилотника: как он работает и зачем нужен

Беспилотный автомобиль, оснащенный мощным двигателем и парашютом сможет поднимать до 135 кг и летать на расстояние до 400 км.

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Австралийская компания Orbital UAV совместно с британской Animal Dynamics разрабатывают новый беспилотный параплан под названием Stork STM. Подробности сообщает издание sUAS News.

Stork STM — это сверхтяжелый беспилотный параплан от Animal Dynamics, способный поднимать груз весом до 135 кг и пролетать до 400 км (расстояние между Лондоном и Амстердамом). Он может автономно действовать за пределами прямой видимости оператора, а также взлетать и приземляться с помощью парашюта на неподготовленных площадках, например, в чистом поле. Разработчики предлагают использовать инновационный беспилотник для доставки военных грузов, гуманитарной помощи, в спасательных операциях.

Orbital UAV, крупный разработчик и производитель двигательных установок, подписал меморандум о сотрудничестве с Animal Dynamics, специализирующейся на беспилотных транспортных перевозках. Вместе они договорились создать мощный, надежный и ремонтопригодный двигатель для Stork-STM на тяжелом топливе, который сможет работать в самых сложных условиях окружающей среды и даже на низкой околоземной орбите, в том числе выдерживать температуру от -30 до +49 градусов по Цельсию.

"Stork-STM — это новаторский БПЛА, который создаст уникальное решение для оборонного сектора и не только", — заявил Тодд Алдер, генеральный директор Orbital UAV. — "Animal Dynamics представляет собой прекрасную возможность вывести запатентованную технологию двигателя Orbital UAV на европейский рынок и расширить наше глобальное присутствие".

Как ожидает гендиректор Animal Dynamics Кевин Аллингтон добавил, Orbital UAV поможет его компании разработать самую лучшую силовую установку для беспилотника. Помимо Stork-STM, которые разрабатываются для Великобритании, США и других союзных стран, двигатель также решили устанавливать на австралийские самолеты Pelican.

Animal Dynamics уже создала полностью рабочий БПЛА ST-25 с грузоподъемностью 10 кг и дальностью полета 40 км. Сейчас компания предлагает беспилотник различным клиентам, чтобы те испытали его на практике, а вскоре планирует начать серийный выпуск и коммерческие продажи более крупного Stork-STM.

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