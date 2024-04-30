Усе заради контенту: блогер упав із 30-метрової висоти і дивом вижив (фото)

Ентоні Велла показав момент падіння і процес свого лікування. Аварія сталася через те, що під час перевірки він пропустив невеликий вузол.

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Блогер Ентоні Велла зі США якимось чином вижив після того, як його мотопараплан перекинувся і впав у пустелі на величезній швидкості 48 миль на годину (77 км на годину). Відповідні відео він опублікував на своєму YouTube каналі.

Любитель гострих відчуттів випробовував параплан BGD Luna 3 в небі над парком Enchanted Rock State Park, розташованим недалеко від Аризони, США, коли літальний апарат впав з висоти 85-100 футів (25-30 метрів). Блогер дивом вижив і поділився кадрами не тільки аварії, а й свого "приземлення".

Відео починається з того, що він лежить на лікарняному ліжку, проходячи курс лікування. Постраждали шия, спина і таз, а також права рука. Аварія сталася через те, що під час перевірки він пропустив невеликий вузол.

"Допоможіть мені, будь ласка, я розбив свій літальний апарат", — кричав він диспетчеру.

Аварія сталася через те, що під час перевірки він пропустив невеликий вузол Фото: YouTube

На щастя, один із його приятелів прибув на місце події вже через дві хвилини після того, що сталося. Він бачив усе, що відбувається, в режимі реального часу, з жахом спостерігаючи, як зірка інтернету падає з небес. Через кілька хвилин його друг кинувся до нього і відтягнув параплан від Велли.

Блогер продовжував спілкуватися з диспетчером. Оператор запитав, чи немає у чоловіка на іншому кінці телефону кровотечі або будь-яких інших травм. Ентоні стверджував, що ні, хоча не міг бути в цьому впевнений, оскільки був одягнений у товсту куртку. На жаль, як пізніше з'ясували медичні експерти, його припущення було дуже далеким від істини.

Літальний апарат звалився з висоти 85-100 футів (25-30 метрів) Фото: YouTube

Коли швидка допомога була вже в дорозі, Ентоні зв'язався з дружиною і сказав їй: "Планер звалився і моя рука повністю зламана... Зі мною все буде гаразд, кохана моя, не хвилюйся".

Попри нещасний випадок, Ентоні не звинувачує мотопараплан. Однак він зробив суворе попередження, сказавши, що ви завжди повинні тричі перевіряти свій літальний апарат, перш ніж злітати в небо.

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