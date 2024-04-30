Все ради контента: блогер упал с 30-метровой высоты и чудом выжил (фото)

Энтони Велла показал момент падения и процесс своего лечения. Авария произошла из-за того, что во время проверки он пропустил небольшой узел.

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Блогер Энтони Велла из США каким-то образом выжил после того, как его мотопараплан перевернулся и упал в пустыне на огромной скорости 48 миль в час (77 км в час). Соответствующие видео он опубликовал на своем YouTube канале.

Любитель острых ощущений испытывал параплан BGD Luna 3 в небе над парком Enchanted Rock State Park, расположенным недалеко от Аризоны, США, когда летательный аппарат рухнул с высоты 85-100 футов (25-30 метров). Блогер чудом выжил и поделился кадрами не только крушения, но и своего "приземления".

Видео начинается с того, что он лежит на больничной койке, проходя курс лечения. Пострадали шея, спина и таз, а также правая рука. Авария произошла из-за того, что во время проверки он пропустил небольшой узел.

"Помогите мне, пожалуйста, я разбил свой летательный аппарат", — кричал он диспетчеру.

Авария произошла из-за того, что во время проверки он пропустил небольшой узел Фото: YouTube

К счастью, один из его приятелей прибыл на место происшествия уже через две минуты после случившегося. Он видел все происходящее в режиме реального времени, с ужасом наблюдая, как звезда интернета падает с небес. Через пару минут его друг бросился к нему и оттащил параплан от Веллы.

Блогер продолжал общаться с диспетчером. Оператор спросил, нет ли у мужчины на другом конце телефона кровотечения или каких-либо других травм. Энтони утверждал, что нет, хотя не мог быть в этом уверен, поскольку был одет в толстую куртку. К сожалению, как позже выяснили медицинские эксперты, его предположение было очень далеко от истины.

Летательный аппарат рухнул с высоты 85-100 футов (25-30 метров) Фото: YouTube

Когда скорая помощь была уже в пути, Энтони связался с женой и сказал ей: "Планер рухнул и моя рука полностью сломана… Со мной все будет в порядке, любовь моя, не волнуйся".

Несмотря на несчастный случай, Энтони не винит мотопараплан. Однако он сделал строгое предупреждение, сказав, что вы всегда должны трижды проверять свой летательный аппарат, прежде чем взмывать в небо.

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