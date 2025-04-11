На 25 новых участках заработали патрульные с TruCAM, — полиция (список дорог)

Всего на украинских дорогах будут работать 160 приборов TruCAM. Скорость будут измерять на 338 участках.

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Об этом 10 апреля проинформировали в Патрульной полиции Украины.

С 11 апреля патрульные начинают работать с TruCAM на 25 новых участках дорог и улиц. Эти приборы преимущественно будут использовать на тех же участках, где уже стоят камеры автоматической фиксации нарушений. Такое сочетание методов измерения повысит эффективность контроля над тем, чтобы водители придерживались разрешенной скорости.

"Места использования определены с учетом состояния аварийности, на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости", — отметили в полиции.

В областях, где идут активные бои, в частности в Донецкой и Луганской областях, TruCAM временно не будут применять. Однако в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях прибор будут использовать только на отдельных безопасных участках.

Сейчас в список локаций, где измеряют скорость с TruCAM, внесли 25 новых участков, а также изменили информацию о 10 внесенных ранее. Об использовании приборов водителей будут предупреждать специальные дорожные знаки. Также в ведомстве заверили, что служебные машины с включенными синими маячками будут стоять на видимом месте.

Фото: Патрульная полиция Фото: Патрульная полиция Фото: Патрульная полиция Фото: Патрульная полиция Фото: Патрульная полиция Фото: Патрульная полиция Фото: Патрульная полиция Фото: Патрульная полиция Фото: Патрульная полиция Фото: Патрульная полиция

"Превышение скорости — одна из самых распространенных причин ДТП. Будьте ответственными! Соблюдение правил спасает жизни", — добавили в полиции.

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