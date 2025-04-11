На 25 нових ділянках запрацювали патрульні з TruCAM, — поліція (список доріг)

Загалом на українських дорогах працюватимуть 160 приладів TruCAM. Швидкість вимірюватимуть на 338 ділянках.

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Про це 10 квітня проінформували в Патрульній поліції України.

З 11 квітня патрульні починають працювати з TruCAM на 25 нових ділянках доріг та вулиць. Ці прилади переважно використовуватимуть на тих самих ділянках, де вже стоять камери автоматичної фіксації порушень. Таке поєднання методів вимірювання підвищить ефективність контролю над тим, щоб водії дотримувались дозволеної швидкості.

"Місця використання визначені з урахуванням стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості", — наголосили у поліції.

В областях, де точаться активні бої, зокрема у Донецькій та Луганській областях, TruCAM тимчасово не застосовуватимуть. Однак у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях прилад використовуватимуть лише на окремих безпечних ділянках.

Наразі до списку локацій, де вимірюють швидкість з TruCAM, внесли 25 нових ділянок, а також змінили інформацію про 10 внесених раніше. Про використання приладів водіїв попереджатимуть спеціальні дорожні знаки. Також у відомстві запевнили, що службові машини з увімкненими синіми маячками стоятимуть на видимому місці.

Фото: Патрульна поліція Фото: Патрульна поліція Фото: Патрульна поліція Фото: Патрульна поліція Фото: Патрульна поліція Фото: Патрульна поліція Фото: Патрульна поліція Фото: Патрульна поліція Фото: Патрульна поліція Фото: Патрульна поліція

"Перевищення швидкості — одна з найпоширеніших причин ДТП. Будьте відповідальними! Дотримання правил рятує життя", — додали у поліції.

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