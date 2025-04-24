Питер Пэн никогда не вырастет: ученые любопытным образом отредактировали гены животных (фото)

В новом исследовании ученые удалили из жаб-тростников гены, заставляющие головастиков превращаться в активных жаб. В результате ученым удалось превратить земноводных в "вечных подростков", похожих на "Питера Пэна".

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Об этом пишет IFLScience.

Жабы-тростники были завезены в Австралию в надежде, что им удастся сдержать распространение тростникового жука. Распространение этого вида могла стать катастрофой биологической безопасности, с которой стране так и не удалось справиться. В новом исследовании под руководством профессора Рика Шайна из Университета Маккуори, ученым удалось отредактировать гены жаб, навсегда оставив их в "телах подростков". Предполагается, что результаты новой работы ученых предоставят возможность замедлить, а то и вовсе остановить, распространение инвазивного вида, сеющего хаос в австралийской экосистеме.

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Новое решение заключается в модификации жаб, пока они еще находятся в яйце, превращая тем самым жаб в "Питера Пэна" — сказочный персонаж, который никогда не вырастают. Известно, что тростниковые жабы вырабатывают яды для отпугивания хищников, а их естественный ареал находится в Центральной и Южной Америке. Известно, что местные хищники выработали защитные механизмы — это сделало их в 30 000 раз менее чувствительными.

Каждая точка — это яйцо, что ясно показывает, почему отлов взрослых жаб никогда не станет эффективной формой контроля Фото: Rick Shine

Во многих регионах, куда жабы были завезены, хищники уже имеют опыт общения с другими видами жаб и обладают адаптациями, позволяющих сдерживать распространение инвазивного вида. Например, на Гавайях, где нет местных хищников, способных справиться с жабой, произошел взрыв жаб, но именно в северной Австралии ситуация стала по-настоящему ужасной.

Наблюдения показывают, что австралийские хищники, не имея подобного опыта в течение миллионов лет, воспринимают жаб в качестве добычи. В результате сумчатые куницы, ящерицы и крокодилы умирают от первой же трапезы. Жабы распространяются в основном беспрепятственно, и потеря ключевых видов опустошает экосистемы.

Шайн с командой годами работали над решением проблемы инвазивного вида, но им удалось обнаружить лишь одно слабое место в их "броне". Жабы являются каннибалами в Австралии, как ни странно, в гораздо большей степени, чем в их родной среде обитания. Головастики тростниковой жабы в основном питаются водорослями и бактериями, но спешат съесть любую икру своего собственного вида, к которой могут получить доступ, сокращая конкуренцию.

В качестве тренировки перед тем, как удалить ген метаморфоза, команда удалила гены окраски у жаб, сделав их альбиносами Фото: Etienne Littlefair

В ходе исследования ученые разработали ловушки, которые привлекают к ним головастиков, используя тот же химикат. Теперь они широко доступны и доказали свою ценность в контроле численности жаб в определенных районах, однако этот шаг вовсе не может решить проблему полностью.

С другой стороны, пока головастики остаются головастиками, они делают водоемы опасными для любой икры своего вида. Теперь ученые нашли способ отредактировать геном жаб, чтобы фактически не дать им превратиться во взрослую особь.

Эти головастики Питера Пэна растут с той же скоростью, что и обычные, но поскольку они продолжают расти после того, как другие претерпевают метаморфозы, они вырастают намного больше. Любопытно, что модифицированных головастиков больше привлекает токсин, а потому они лучше обнаруживают икру в водоемах.

Ранее Фокус писал о том, что самый старый головастик Земли: гигант скрывался на дне пруда 161 миллион лет.