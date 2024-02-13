Нарушая все законы природы: головастики парадоксальной лягушки в 4 раза больше взрослой особи (фото)

Изначально ученые и вовсе считали, что головастики на самом деле вырастают и превращаются в рыб, так как отказывались верить в то, что такое уменьшение возможно в природе.

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На Земле обитают миллиарды разных видов животных и некоторые из них настолько удивительны, что ученые не перестают удивляться. Например, эти парадоксальные лягушки (Pseudis paradoxa) и их невероятно крупные головастики, чьи размеры тела превышают размеры тела взрослой особи почти в четыре раза, пишет IFLScience.

Этот необычный парадокс настолько удивил ученых, что первое время они отказывались верить в то, что это возможно: исследователи считали, что головастики в последствии становились рыбами, а вовсе не превращались в миниатюрных взрослых особей.

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Потомки большинства видов на Земле в действительности выглядят как мини-версии своих родителей, а порой и вовсе могут напоминать нечто совершенно иное, прежде чем вырастут и превратятся во взрослую особь. Однако того, что происходит у парадоксальных лягушек не ожидал никто: головастики этого вида могут достигать 16,8 сантиметров, а самый большой головастик, когда-либо обнаруженный учеными, и вовсе имел длину 23,8 см. В то же время длина взрослой особи не превышает 6,5 сантиметров.

Фактически детеныши парадоксальной жабы со временем претерпевают метаморфозы и становятся миниатюрными версиями себя в более взрослом возрасте. Исследования показывают, что головастики этого вида, как правило, в 3-4 раза превышают размеры своих родителей.

У этих лягушек такой большой рост тела, который происходит в основном на личиночной стадии Фото: Wikimedia Commons

Этот вид лягушек относится к роду Pseudis, который состоит из 11 видов, причем все они обитают в Центральной и Южной Америке, в том числе и на карибских островах Тринидад. Исследование 2009 года уже показало, что скорость роста головастиков парадоксальной лягушки совпадает с темпами роста других тропических видов, однако было в них нечто особенное. В то время как другие головастики уже начинали меняться и превращаться во взрослые особи, головастики парадоксальной жабы попросту продолжали расти.

Исследователи до сих пор не знают, с чем это связано, однако у них есть несколько теорий. Во-первых, на такое развитие головастиком может влиять то, что они взрослеют быстрее, чем другие виды. Во-вторых, существует предположение, что взрослые особи проводят больше времени вне воды и питаются добычей более высокого качества, что ограничивает скорость роста. В-третьих, некоторые ученые считают, что в парадоксально огромных размерах головастиков виноват гормон пролактин. Но, так или иначе, потребуются дополнительные исследования, чтобы разгадать эту тайну.

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