Пітер Пен ніколи не виросте: вчені цікавим чином відредагували гени тварин (фото)
У новому дослідженні вчені видалили з жаб-тростинників гени, що змушують пуголовків перетворюватися на активних жаб. У результаті вченим вдалося перетворити земноводних на "вічних підлітків", схожих на "Пітера Пена".
Про це пише IFLScience.
Жаби-очеретяники були завезені в Австралію в надії, що їм вдасться стримати поширення очеретяного жука. Поширення цього виду могло стати катастрофою біологічної безпеки, з якою країні так і не вдалося впоратися. У новому дослідженні під керівництвом професора Ріка Шайна з Університету Маккуорі, вченим вдалося відредагувати гени жаб, назавжди залишивши їх у "тілах підлітків". Передбачається, що результати нової роботи вчених дадуть змогу сповільнити, а то й зовсім зупинити, поширення інвазивного виду, що сіє хаос в австралійській екосистемі.
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Нове рішення полягає в модифікації жаб, поки вони ще перебувають у яйці, перетворюючи тим самим жаб на "Пітера Пена" — казкового персонажа, який ніколи не виростає. Відомо, що очеретяні жаби виробляють отрути для відлякування хижаків, а їхній природний ареал знаходиться в Центральній і Південній Америці. Відомо, що місцеві хижаки виробили захисні механізми — це зробило їх у 30 000 разів менш чутливими.
У багатьох регіонах, куди жаби були завезені, хижаки вже мають досвід спілкування з іншими видами жаб і володіють адаптаціями, що дозволяють стримувати поширення інвазивного виду. Наприклад, на Гаваях, де немає місцевих хижаків, здатних впоратися з жабою, стався вибух жаб, але саме в північній Австралії ситуація стала по-справжньому жахливою.
Спостереження показують, що австралійські хижаки, не маючи подібного досвіду протягом мільйонів років, сприймають жаб як здобич. У результаті сумчасті куниці, ящірки й крокодили вмирають від першої ж трапези. Жаби поширюються в основному безперешкодно, і втрата ключових видів спустошує екосистеми.
Шайн з командою роками працювали над розв'язання проблеми інвазивного виду, але їм вдалося виявити лише одне слабке місце в їхній "броні". Жаби є канібалами в Австралії, як не дивно, набагато більшою мірою, ніж у їхньому рідному середовищі існування. Пуголовки очеретяної жаби в основному харчуються водоростями та бактеріями, але поспішають з'їсти будь-яку ікру свого власного виду, до якої можуть отримати доступ, скорочуючи конкуренцію.
Під час дослідження вчені розробили пастки, які приваблюють до них пуголовків, використовуючи той самий хімікат. Тепер вони широко доступні й довели свою цінність у контролі чисельності жаб у певних районах, однак цей крок зовсім не може розв'язати проблему повністю.
З іншого боку, поки пуголовки залишаються пуголовками, вони роблять водойми небезпечними для будь-якої ікри свого виду. Тепер учені знайшли спосіб відредагувати геном жаб, щоб фактично не дати їм перетворитися на дорослу особину.
Ці пуголовки Пітера Пена ростуть із тією самою швидкістю, що і звичайні, але оскільки вони продовжують рости після того, як інші зазнають метаморфози, вони виростають набагато більшими. Цікаво, що модифікованих пуголовків більше приваблює токсин, а тому вони краще виявляють ікру у водоймах.
Раніше Фокус писав про те, що найстаріший пуголовок Землі: гігант переховувався на дні ставка 161 мільйон років.