Пітер Пен ніколи не виросте: вчені цікавим чином відредагували гени тварин (фото)

У новому дослідженні вчені видалили з жаб-тростинників гени, що змушують пуголовків перетворюватися на активних жаб. У результаті вченим вдалося перетворити земноводних на "вічних підлітків", схожих на "Пітера Пена".

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Про це пише IFLScience.

Жаби-очеретяники були завезені в Австралію в надії, що їм вдасться стримати поширення очеретяного жука. Поширення цього виду могло стати катастрофою біологічної безпеки, з якою країні так і не вдалося впоратися. У новому дослідженні під керівництвом професора Ріка Шайна з Університету Маккуорі, вченим вдалося відредагувати гени жаб, назавжди залишивши їх у "тілах підлітків". Передбачається, що результати нової роботи вчених дадуть змогу сповільнити, а то й зовсім зупинити, поширення інвазивного виду, що сіє хаос в австралійській екосистемі.

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Нове рішення полягає в модифікації жаб, поки вони ще перебувають у яйці, перетворюючи тим самим жаб на "Пітера Пена" — казкового персонажа, який ніколи не виростає. Відомо, що очеретяні жаби виробляють отрути для відлякування хижаків, а їхній природний ареал знаходиться в Центральній і Південній Америці. Відомо, що місцеві хижаки виробили захисні механізми — це зробило їх у 30 000 разів менш чутливими.

Кожна точка — це яйце, що ясно показує, чому вилов дорослих жаб ніколи не стане ефективною формою контролю Фото: Rick Shine

У багатьох регіонах, куди жаби були завезені, хижаки вже мають досвід спілкування з іншими видами жаб і володіють адаптаціями, що дозволяють стримувати поширення інвазивного виду. Наприклад, на Гаваях, де немає місцевих хижаків, здатних впоратися з жабою, стався вибух жаб, але саме в північній Австралії ситуація стала по-справжньому жахливою.

Спостереження показують, що австралійські хижаки, не маючи подібного досвіду протягом мільйонів років, сприймають жаб як здобич. У результаті сумчасті куниці, ящірки й крокодили вмирають від першої ж трапези. Жаби поширюються в основному безперешкодно, і втрата ключових видів спустошує екосистеми.

Шайн з командою роками працювали над розв'язання проблеми інвазивного виду, але їм вдалося виявити лише одне слабке місце в їхній "броні". Жаби є канібалами в Австралії, як не дивно, набагато більшою мірою, ніж у їхньому рідному середовищі існування. Пуголовки очеретяної жаби в основному харчуються водоростями та бактеріями, але поспішають з'їсти будь-яку ікру свого власного виду, до якої можуть отримати доступ, скорочуючи конкуренцію.

Як тренування перед тим, як видалити ген метаморфозу, команда видалила гени забарвлення у жаб, зробивши їх альбіносами Фото: Etienne Littlefair

Під час дослідження вчені розробили пастки, які приваблюють до них пуголовків, використовуючи той самий хімікат. Тепер вони широко доступні й довели свою цінність у контролі чисельності жаб у певних районах, однак цей крок зовсім не може розв'язати проблему повністю.

З іншого боку, поки пуголовки залишаються пуголовками, вони роблять водойми небезпечними для будь-якої ікри свого виду. Тепер учені знайшли спосіб відредагувати геном жаб, щоб фактично не дати їм перетворитися на дорослу особину.

Ці пуголовки Пітера Пена ростуть із тією самою швидкістю, що і звичайні, але оскільки вони продовжують рости після того, як інші зазнають метаморфози, вони виростають набагато більшими. Цікаво, що модифікованих пуголовків більше приваблює токсин, а тому вони краще виявляють ікру у водоймах.

Раніше Фокус писав про те, що найстаріший пуголовок Землі: гігант переховувався на дні ставка 161 мільйон років.