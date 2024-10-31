Самый старый головастик Земли: гигант скрывался на дне пруда 161 миллион лет (фото)

Исследователи обнаружили, что этот головастик не только является самым старым в мире, но также претендует и на звание самого огромного в истории.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и когда мы думаем о юрском периоде в ее летописи, на ум приходят образы гигантов. В то время планета кишела гигантскими динозаврами, птерозаврами и, вероятно, лягушками — по крайней мере на это указывает новая находка ученых, пишет IFLScience.

В новом исследовании команда из Национального университета Ла-Платы обнаружила окаменелость гигантского головастика возрастом 161 миллион лет. Эта находка удивительна по целому ряду причин: во-первых, устанавливает новый рекорд среди "самых старых головастиков", во-вторых, размеры головастика также считаются рекордными.

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Науке уже известно, что головастики появились на планете еще раньше, так как исследователи обнаружили окаменелости лягушек возрастом около 217-213 миллионов лет, однако это впервые, когда ученые обнаружили столь старого ископаемого головастика.

По словам ведущего автора исследования, доктора Марианы Чуливер Перейры, миллионы лет назад этот головастик обитал в неглубоком пруде, который пересыхал время от времени, поскольку он находился в изменчивых климатических условиях. Не все головастики, увы, сильны в метаморфозе, а потому высыхание пруда буквально убило их — по крайней мере того, чью окаменелость обнаружили ученые.

Реконструкция внешнего вида самого старого головастика в мире Фото: Gabriel Lío

Известно, что после смерти тело головастика было покрыто вулканическим пеплом и илом, представляющим собой мелкозернистый осадок. Авторы исследования отмечают, что отложение этих мелкозернистых осадков способствовало прекрасной сохранности образца, который просуществовал более 160 миллионов лет.

Исследователи полагают, что им удалось обнаружить головастика юрской лягушки Notobatrachus degiustoi — этот вид ныне считается вымершим, но в ту эпоху он считается наиболее распространенным и известным. Представители этого вида, как и бесхвостые амфибии, живущие сегодня, имели двухфазный жизненный цикл:

начинался с водной личиночной формы — головастик;

взрослая особь лягушки.

По словам Чуливер, это открытие также является важным, так как доказывает, что наличие личиночной стадии с привычками фильтрования было ключевой чертой, которая уже присутствовала в жизненном цикле бесхвостых более 160 миллионов лет назад

Команда отмечает, что спустя все это время головастик все еще сохранил голову, большую часть тела и хвоста. Ученые также смогли изучить его глаза, нервы и переднюю конечность — это значит, что в момент смерти головастик был на пути к превращению в лягушку.

Не менее любопытным кажется и размер останков — длина головастика достигает 16 сантиметров, что доказывает, что большезадая лягушка была одной из немногих, кто оставался крупным в обеих своих стадиях жизни.

Ранее Фокус писал о том, как гигантский головастик "сжимается" в крохотную лягушку.