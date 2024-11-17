В Києві планують збудувати паркінг на території Старокиївської гори: Мінкульт проти

На території історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" планують затвердити будівництво паркінгу на 320 місць. Мінкульт та громадськість — проти.

Будівництво паркінгу, містка та офісної будівлі планується за адресою провулок Киянівський, 13-21 Шевченківського району та буде охоплювати територію у 2,37 га. Це вказано у ДПТ провулку на замовлення Департаменту містобудування та архітектури КМДА. Паркінг на 320 машиномісць буде створено в межах кількох археологічних пам’яток: "Культурний шар міста Ярослава", "Копирів кінець", "Поселення та могильник на горі Дитинка" та "Історичний ландшафт київських гір", а також упритул до буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини – Собору Святої Софії. Винести проєкт рішення на голосування планують 21 листопада.

Чому рішення викликало обурення депутатів та Міністерства культури?

Першою про неприпустимість будівництва заговорила депутатка Київради Євгенія Кулеба. Вона наголосила на тому, що паркінг та офісну будівлю планують звести в історичному центрі міста, що ризикує знищити історичний ландшафт київських гір та культурний шар міста. Забудову, за її словами, прикривають створенням зеленої зони, оскільки це дозволить швидко розглянути питання на екологічній комісії.

"Віталій Кличко вирішив вальнути підземний паркінг на Старокиївський горі під Пейзажною алеєю. Так-там прямо біля каменя з написом: "Откуда єсть пошла Руська земля", — повідомив Кулеба.

Депутатка звинуватила владу в цинізмі, оскільки в проектній документації вказано, що будівництво відбудеться на місці "культурного шару міста Ярослава, історичного ландшафту київських гір, долини річки Дніпро та культурного шару Копирева Х-ХІІ ст.ст".

Мінкульт також категорично виступив проти будівництва, наголошуючи на тому, що "збереження культурної спадщини є елементом національної безпеки". Міністерство назвало будівництво підземного паркінгу на місці пам’ятки археології національного значення "неприпустимим".

Яка позиція КМДА?

Представники влади відкидають звинувачення, посилаюсь на документацію зон охорони памʼяток, де вказано що режим використання згаданої території не забороняє нове будівництво, а тільки має певні обмеження, зокрема висотні. Окрім цього, у КМДА підкреслили що територія, де планується зведення укриття та паркінгу, не належить до паркової зони і ще за радянського періоду була забудована гаражними боксами з підпірними стінами. Влада обіцяє, що буде суворо дотримуватися вимог памʼяткоохоронного законодавства під час реалізації проекту.

"Дозвіл Мінкультури буде отримуватися на етапі землевідведення. Якщо до нього дійде. Зараз ми з вами визначаємо тільки перспективний план використання території. Мінкультури висловило свою позицію і відповідно, що з Міністерством культури його будуть погоджувати. На етапі землевідведення – навіть якщо Міністерство дасть відповідне погодження – перед будівництвом даного проєкту там мають пройти археологічні розкопки, якщо там є пам’ятки археології", – прокоментував рішення секретар Київради Бондаренко.

15 листопада Земельна комісія Київради підтримала ДПТ для паркінгу на Старокиївській горі.

Яка реакція громадськості?

Більшість користувачів негативно відреагували на новину в коментарях. "Таке враження, що ми блукаємо колами урбаністичного пекла, без надії вибратись", — написала одна з коментаторок. Депутатка КМДА Ксенія Семенова відреагувала на новину так: "Мер безтолкових мостів". Були й ті, хто став на захист будівництва паркінгу: "робиш — критикують, не робиш критикують…Можливо цей паркінг розрахований як потенційне бомбосховище? З таких міркувань…".

Раніше Фокус писав про те, що КМДА розробив дизайн-проєкт ялинки на Софіївський площі, однак масових заходів у столиці не буде. Роботи з облаштування ялинки будуть виконані за рахунок меценатів.