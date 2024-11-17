В Киеве планируют построить паркинг на территории Старокиевской горы: Минкульт против

На территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" планируют утвердить строительство паркинга на 320 мест. Минкульт и общественность — против.

Строительство паркинга, мостика и офисного здания планируется по адресу переулок Кияновский, 13-21 Шевченковского района и будет охватывать территорию в 2,37 га. Это указано в ДПТ переулка по заказу Департамента градостроительства и архитектуры КГГА. Паркинг на 320 машиномест будет создан в пределах нескольких археологических памятников: "Культурный слой города Ярослава", "Копыров конец", "Поселение и могильник на горе Детка" и "Исторический ландшафт киевских гор", а также вплотную к буферной зоне объекта всемирного наследия — Собора Святой Софии. Вынести проект решения на голосование планируют 21 ноября.

Почему решение вызвало возмущение депутатов и Министерства культуры?

Первой о недопустимости строительства заговорила депутат Киевсовета Евгения Кулеба. Она отметила, что паркинг и офисное здание планируют возвести в историческом центре города, что рискует уничтожить исторический ландшафт киевских гор и культурный слой города. Застройку, по ее словам, прикрывают созданием зеленой зоны, поскольку это позволит быстро рассмотреть вопрос на экологической комиссии.

"Виталий Кличко решил вальнуть подземный паркинг на Старокиевской горе под Пейзажной аллеей. Да-там прямо возле камня с надписью: "Откуда есть пошла Русская земля", — сообщил Кулеба.

Депутат обвинила власть в цинизме, поскольку в проектной документации указано, что строительство состоится на месте "культурного слоя города Ярослава, исторического ландшафта киевских гор, долины реки Днепр и культурного слоя Копырева Х-ХII в.в.".

Минкульт также категорически выступил против строительства, подчеркивая, что "сохранение культурного наследия является элементом национальной безопасности". Министерство назвало строительство подземного паркинга на месте памятника археологии национального значения "недопустимым".

Какова позиция КГГА?

Представители власти отвергают обвинения, ссылаясь на документацию зон охраны памятников, где указано, что режим использования упомянутой территории не запрещает новое строительство, а только имеет определенные ограничения, в частности высотные. Кроме этого, в КГГА подчеркнули, что территория, где планируется возведение укрытия и паркинга, не относится к парковой зоне и еще в советский период была застроена гаражными боксами с подпорными стенами. Власти обещают, что будут строго придерживаться требований памятникоохранного законодательства при реализации проекта.

"Разрешение Минкультуры будет получаться на этапе землеотвода. Если до него дойдет. Сейчас мы с вами определяем только перспективный план использования территории. Минкультуры выразило свою позицию и соответственно, что с Министерством культуры его будут согласовывать. На этапе землеотвода — даже если Министерство даст соответствующее согласование — перед строительством данного проекта там должны пройти археологические раскопки, если там есть памятники археологии", — прокомментировал решение секретарь Киевсовета Бондаренко.

15 ноября Земельная комиссия Киевсовета поддержала ДПТ для паркинга на Старокиевской горе.

Какова реакция общественности?

Большинство пользователей негативно отреагировали на новость в комментариях. "Такое впечатление, что мы блуждаем кругами урбанистического ада, без надежды выбраться", — написала одна из комментаторов. Депутат КГГА Ксения Семенова отреагировала на новость так: "Мэр бестолковых мостов". Были и те, кто встал на защиту строительства паркинга: "делаешь — критикуют, не делаешь критикуют... Возможно этот паркинг рассчитан как потенциальное бомбоубежище? Из таких соображений...".

Ранее Фокус писал о том, что КГГА разработал дизайн-проект елки на Софиевский площади, однако массовых мероприятий в столице не будет. Работы по обустройству елки будут выполнены за счет меценатов.