Зіткнулася зі спалахом гніву: жінка за секунду пошкодувала, що погладила альпаку (відео)

Тварина дивилася на Марі Вернер із підозрою і відкинула вуха, що було першою ознакою відсутності довіри. За кілька днів відео з курйозом у мережі подивилися десятки мільйонів людей.

Жінка вирішила підійти до доброзичливої на перший погляд тварини, однак негайно пошкодувала про це. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Йдеться про Марі Вернер, яка опублікувала відео в соціальній мережі TikTok про свій досвід "спілкування" з альпакою, яку вона сприйняла за ламу. Загалом за 10 днів користувачі подивилися відео понад 46 мільйонів разів.

Лами та альпаки доволі популярні тварини і все завдяки їхній яскравій зовнішності та вираженому характеру. Водночас деякі південноамериканські види можуть бути такими ж буркотливими, як і люди, демонструючи усім навколо свій поганий настрій.

Марі під час прогулянки вирішила наблизитися до тварини, яка, на її думку, була ламою, однак насправді це була альпака. Вона стояла з відкинутими назад вухами і презирливо дивилася на жінку, коли та почала її гладити. Через мить дівчина була змушена тікати звідти з криком, адже тварина плюнула в неї.

"Ніколи більше не чіпаю ламу", — підписала ролик Марі Вернер, хоча, як стверджують автори матеріалу, це все таки була альпака.

Експерти водночас кажуть, що існує кілька причин, через які лами та верблюдоподібні кузени альпаки плюються. Зазвичай це є попередженням для інших представників їхнього виду, щоб відбити залицяння під час шлюбного сезону, проте від цього можуть страждати й люди.

"Як і ми, лами та альпаки мають різні характери, і більш буркотливі особини найчастіше плюються. Є сигнальні зітхання, що віщують спалах гніву", — йдеться в повідомленні.

Серед ознак того, що альпака або лама готова плюнути, відстежуються такі:

тварина відстовбурчує назад вуха;

агресивне видихання повітря з ніздрів;

перекидання підборіддя назад при нахилі вперед.

Якщо ці знаки будуть проігноровані, тоді є ризик опинитися в слині, яка являє собою суміш шлункового соку і неперетравленого рослинного матеріалу, що погано пахне.

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що чоловік виростив разом із собаками осиротілу альпаку і тепер вона живе з ним у будинку. Оскільки тварина відмовляється повертатися до своєї отари, незабаром Денні Бернсу може знадобитися нове житло та автомобіль.