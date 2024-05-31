Всепоглинущий вірус. Ще один вид тварин став жертвою небезпечного захворювання

Дослідники виявили, що альпаки також входять до списку тварин, які хворіють на пташиний грип.

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Попри назву, пташиний грип (H5N1), зовсім не обмежується пернатими. Як показує статистика, це захворювання сіє хаос не тільки серед популяцій домашніх і диких птахів, жертвами також стають і ссавці. Уже відомо про те, що захворювання поширилося на морських тюленів і котиків, корів, пінгвінів і багатьох інших тварин. Ба більше, відомо також про кілька випадків зараження людей. Тепер учені зазначають, що цей список поповнився ще одним видом, пише IFLScience.

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Наприкінці травня 2024 року Міністерство сільського господарства США (USDA) підтвердило виявлення штаму H5N1 в альпак, які жили на фермі в Айдахо (США) разом із зараженими птахами. Відповідні тести, що показали позитивний результат, провели співробітники Лабораторії Національної ветеринарної служби (NVSL).

У альпак було виявлено той самий штам пташиного грипу, який сьогодні поширюється серед молочних корів у кількох штатах, що раніше було підтверджено генетичним секвенуванням. Це дає змогу припустити, що альпаки були заражені від своїх пернатих сусідів — курей. Це певною мірою віддзеркалює нещодавні повідомлення про зараження сільськогосподарських кішок після вживання зараженого сирого молока.

Загалом на фермі мешкають 18 альпак, проте зараженими виявилися лише четверо. Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин свідчать про те, що на сьогодні даних про смертельні випадки серед альпак не повідомлялося.

Водночас науковці зазначають, що зараження нового виду вірусом пташиного грипу є нагадуванням про те, як багато різних видів сьогодні постраждали від вірусу. Відомо про зараження бурого ведмедя, кількох пум і навіть американської куниці — неймовірно невловної тварини, яку вкрай рідко можна зустріти в дикій природі.

Експерти в галузі охорони здоров'я також стурбовані, що H5N1 може стати проблемою і для людей. Раніше вже повідомлялося, що кілька людей стали жертвами пташиного грипу — внаслідок спалаху грипу серед молочних корів також заразилися і кілька робітників ферми. Учені побоюються, що з часом вірус може розвинути здатність стійкої передачі від людини до людини — на щастя, поки що цього не сталося.

І все ж багато дослідників уже зараз працюють над потенційними стратегіями пом'якшення наслідків поширення пташиного грипу серед людей, якщо така необхідність виникне.

Раніше Фокус писав про те, що вірус пташиного грипу вперше передався від корови до людини: вчені підтвердили випадок.