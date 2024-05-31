Всепоглощающий вирус. Еще один вид животных стал жертвой опасного заболевания

Исследователи обнаружили, что альпаки также входят в список животных, которые болеют птичьим гриппом.

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Несмотря на название, птичий грипп (H5N1), вовсе не ограничивается пернатыми. Как показывает статистика, это заболевание сеет хаос не только среди популяций домашних и диких птиц, жертвами также становятся и млекопитающие. Уже известно о том, что заболевание распространилось на морских тюленей и котиков, коров, пингвинов и многих других животных. Более того, известно также о нескольких случаях заражения людей. Теперь ученые отмечают, что этот список пополнился еще одним видом, пишет IFLScience.

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В конце мая 2024 года Министерство сельского хозяйства США (USDA) подтвердило обнаружение штамма H5N1 у альпак, которые жили на ферме в Айдахо (США) вместе с зараженными птицами. Соответствующие тесты, показавшие позитивный результат, были проведены сотрудниками Лаборатории Национальной ветеринарной службы (NVSL).

У альпак был обнаружен тот же штамм птичьего гриппа, который сегодня распространяется среди молочных коров в нескольких штатах, что ранее было подтверждено генетическим секвенированием. Это позволяет предположить, что альпаки были заражены от своих пернатых соседей — кур. Это в некоторой степени отражает недавние сообщения о заражении сельскохозяйственных кошек после употребления зараженного сырого молока.

В общей сложности на ферме обитают 18 альпак, однако зараженными оказались лишь четверо. Данные Всемирной организации здравоохранения животных свидетельствуют о том, что на сегодняшний день данных о смертельных случаях среди альпак не сообщалось.

В то же время ученые отмечают, что заражение нового вида вирусом птичьего гриппа является напоминанием о том, как много различных видов сегодня пострадали от вируса. Известно о заражении бурого медведя, нескольких пум м даже американской куницы — невероятно неуловимого животного, которого крайне редко можно встретить в дикой природе.

Эксперты в области здравоохранения также обеспокоены, что H5N1 может стать проблемой и для людей. Ранее уже сообщалось, что несколько людей стали жертвами птичьего гриппа — в результате вспышки гриппа среди молочных коров также заразились и несколько рабочих фермы. Ученые опасаются, что со временем вирус может развить способность устойчивой передачи от человека к человеку — к счастью, пока этого не произошло.

И все же многие исследователи уже сейчас работают над потенциальными стратегиями смягчения последствий распространения птичьего гриппа среди людей, если такая необходимость возникнет.

Ранее Фокус писал о том, что вирус птичьего гриппа впервые передался от коровы к человеку: ученые подтвердили случай.