Опасный вирус достиг Антарктиды: ученые обнаружили первые смерти пингвинов

Исследователи провели тесты и смогли выяснить причину гибели антарктических пингвинов и по крайней мере, один случай гибели среди королевских пингвинов.

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Форма птичьего гриппа с высоким уровнем летальности впервые обнаружена у антарктических пингвинов. Ранее вирус, известный как H5N1, уже был обнаружен в Антарктиде — тогда ученые подтвердили его наличие в телах десятков мертвых птиц, пишет The New York Times.

Теперь данные Министерства сельского хозяйства Великобритании свидетельствуют о том, что опасный вирус добрался и до колоний антарктических пингвинов — их тела были обнаружены на Фолклендских островах. Исследователи отмечают, что жертвами птичьего гриппа стали несколько десятков папуасских пингвинов, которые заболели и позже были найдены мертвыми.

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Кроме того, данные Антарктической сети здоровья дикой природы свидетельствуют о, по крайней мере одном подозрительном случае, зарегистрированном среди королевских пингвинов на Южной Георгии — еще одной британской территории.

Исследователи предупреждают, что это является "опасным звоночком", так как пингвины уже находятся под давлением. Антарктические птицы сталкиваются с многочисленными угрозами, в том числе:

изменением климата;

загрязнением окружающей среды;

коммерческим рыболовством.

В результате три вида антарктических пингвинов, в том числе императорские, макаронные и южные пингвины-рокхопперы, занесены в список уязвимых и находящихся под угрозой исчезновения.

Отметим, что до прошлой осени вирус H5N1 не был зарегистрировав в Антарктическом регионе, а это значит, что у пингвинов, вероятно, слабый иммунитет. В то же время птицы размножаются большими и густонаселенными колониями, а значит, как только один пингвин заразится — это поставит под угрозу и всех остальных. Ученые опасаются, что H5N1 может вызвать массовую смертность среди местных колоний.

В то же время степень распространения вируса в популяциях антарктических пингвинов все еще остается неясной. По словам исполнительного директора правительства Южной Георгии Лоры Уиллс, в данный момент у исследователей просто нет убедительных доказательств того, что популяции королевских пингвинов в Южной Георгии пострадали от вируса. Ученые продолжают следить за ситуацией и закрывает некоторые объекты, чтобы предотвратить распространение вируса.

Впервые вирус H5N1 появился в 2020 году и нанес беспрецедентный урон диким птицам и млекопитающим. В прошлом году он распространился шире и в конце концов достиг ледяного континента.

Антарктический регион является важной территорией размножения более чем 100 миллионов птиц, а также млекопитающих, в том числе морских львов, тюленей и других животных. Исследователи опасаются, если вирус птичьего гриппа распространится в Антарктиде, это может поставить под угрозу существования множество видов, которые сегодня уже находятся в уязвимом положении.

На материковой части Антарктики случаев заражения пока не зарегистрировано, хотя эксперты говорят, что вирус, возможно, уже распространяется там незамеченным.

Ранее Фокус писал о том, что опасный вирус уничтожил 96% детенышей тюленей, не проживших и года.