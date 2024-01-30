Небезпечний вірус досяг Антарктиди: вчені виявили перші смерті пінгвінів

Дослідники провели тести й змогли з'ясувати причину загибелі антарктичних пінгвінів і принаймні один випадок загибелі серед королівських пінгвінів.

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Форма пташиного грипу з високим рівнем летальності вперше виявлена в антарктичних пінгвінів. Раніше вірус, відомий як H5N1, уже був виявлений в Антарктиді — тоді вчені підтвердили його наявність у тілах десятків мертвих птахів, пише The New York Times.

Тепер дані Міністерства сільського господарства Великої Британії свідчать про те, що небезпечний вірус дістався і до колоній антарктичних пінгвінів — їхні тіла було виявлено на Фолклендських островах. Дослідники зазначають, що жертвами пташиного грипу стали кілька десятків папуаських пінгвінів, які захворіли і пізніше були знайдені мертвими.

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Крім того, дані Антарктичної мережі здоров'я дикої природи свідчать про принаймні один підозрілий випадок, зареєстрований серед королівських пінгвінів на Південній Георгії — ще одній британській території.

Дослідники попереджають, що це є "небезпечним дзвіночком", оскільки пінгвіни вже перебувають під тиском. Антарктичні птахи стикаються з численними загрозами, зокрема:

зміною клімату;

забрудненням навколишнього середовища;

комерційним рибальством.

У результаті три види антарктичних пінгвінів, зокрема імператорські, макаронні та південні пінгвіни-рокхоппери, занесено до списку вразливих і таких, що перебувають під загрозою зникнення.

Зазначимо, що до минулої осені вірус H5N1 не був зареєстрований в Антарктичному регіоні, а це значить, що у пінгвінів, ймовірно, слабкий імунітет. Водночас птахи розмножуються великими та густонаселеними колоніями, а отже, щойно один пінгвін заразиться — це поставить під загрозу і всіх інших. Вчені побоюються, що H5N1 може спричинити масову смертність серед місцевих колоній.

Водночас ступінь поширення вірусу в популяціях антарктичних пінгвінів усе ще залишається незрозумілим. За словами виконавчого директора уряду Південної Георгії Лори Віллс, наразі у дослідників просто немає переконливих доказів того, що популяції королівських пінгвінів у Південній Георгії постраждали від вірусу. Вчені продовжують стежити за ситуацією і закривають деякі об'єкти, щоб запобігти поширенню вірусу.

Уперше вірус H5N1 з'явився 2020 року і завдав безпрецедентної шкоди диким птахам і ссавцям. Минулого року він поширився ширше і врешті-решт досяг крижаного континенту.

Антарктичний регіон є важливою територією розмноження більш ніж 100 мільйонів птахів, а також ссавців, зокрема морських левів, тюленів та інших тварин. Дослідники побоюються, якщо вірус пташиного грипу пошириться в Антарктиді, це може поставити під загрозу існування безліч видів, які сьогодні вже перебувають у вразливому становищі.

На материковій частині Антарктики випадків зараження поки не зареєстровано, хоча експерти кажуть, що вірус, можливо, вже поширюється там непоміченим.

Раніше Фокус писав про те, що небезпечний вірус знищив 96% дитинчат тюленів, які не прожили і року.