Столкнулась со вспышкой гнева: женщина за секунду пожалела, что погладила альпаку (видео)

Животное смотрело на Мари Вернер с подозрением и откинуло уши, что являлось первым признаком отсутствия доверия. За несколько дней видео с курьезом в сети посмотрели десятки миллионов человек.

Женщина решила подойти к доброжелательному на первый взгляд животному, однако немедленно пожалела об этом. Об этом говорится в материале Mirror.

Речь про Мари Вернер, которая опубликовала видео в социальной сети TikTok о своем опыте "общения" с альпакой, которую она восприняла за ламу. Всего за 10 дней пользователи посмотрели видео более 46 миллионов раз.

Ламы и альпаки довольно популярные животные и все благодаря их яркой внешности и выраженному характеру. В то же время некоторые южноамериканские виды могут быть такими же ворчливыми, как и люди, демонстрируя всем вокруг свое плохое настроение.

Мари во время прогулки решила приблизиться к животному, которое, по ее мнению, являлось ламой, однако на самом деле это была альпака. Она стояла с откинутыми назад ушами и презрительно смотрела на женщину, когда та начала ее гладить. Спустя мгновенье девушка была вынуждена бежать оттуда с криком, ведь животное плюнуло в нее.

"Никогда больше не трогаю ламу", — подписала ролик Мари Вернер, хотя, как утверждают авторы материала, это все таки была альпака.

Эксперты при этом говорят, что существует несколько причин, по которым ламы и верблюдообразные кузены альпаки плюются. Обычно это является предупреждением для других представителей их вида, чтобы отбить ухаживания во время брачного сезона, однако от этого могут страдать и люди.

"Как и мы, ламы и альпаки имеют разные характеры, и более ворчливые особи чаще всего плюются. Есть сигнальные вздохи, предвещающие вспышку гнева", — говорится в сообщении.

Среди признаков того, что альпака или лама готова плюнуть, отмечаются следующие:

животное оттопыривает назад уши;

агрессивное выдыхание воздуха из ноздрей;

опрокидывание подбородка назад при наклоне вперед.

Если эти знаки будут проигнорированы, тогда есть риск оказаться в слюне, которая представляет собой дурно пахнущую смесь желудочного сока и непереваренного растительного материала.

Напомним, 3 августа сообщалось, что мужчина вырастил вместе с собаками осиротевшую альпаку и теперь она живет с ним в доме. Поскольку животное отказывается возвращаться к своему стаду, вскоре Дэнни Бернсу может понадобиться новое жилье и автомобиль.