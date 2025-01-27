За год Ворота Арктики проходят лишь чуть более 11 тысяч человек: куда они идут

Исследователи назвали парк, который за год посетили лишь чуть более 11 тысяч человек, и рассказали, почему в этом месте так мало путешественников.

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Множество национальных парков США — прекрасные места для посещения благодаря своей живописной красоте и знаковым геологическим особенностям. Однако далеко не все они, как оказалось, одинаково популярны среди путешественников: некоторые из них принимают более 13 миллионов туристов в год, тогда как другие лишь чуть более 11 тысяч человек, пишет IFLScience.

Несмотря на живописные пейзажи наименее посещаемым национальным парком был признан национальный парк и заповедник Ворота Арктики. Согласно данным Службы национальных парков США (NPS), в 2023 году это место посетили всего 11 045 человек, что на 16,8% больше, чем в предыдущем году. И все еще такое количество туристов кажется невероятно крохотным в сравнении с тем, сколько путешественников в том же году посетили национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс — невероятные 13 297 647 человек.

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Впрочем, исследователи отмечают, что для такой статистики есть весьма веские основания. На самом деле на Аляске находится множество национальных парков и все они в списке наименее посещаемых. Среди них Национальный парк и заповедник Элиас, национальный парк и заповедник Катмай, национальный парк долины Кобук и национальный парк и заповедник Лейк-Кларк — все они, увы, входят в десятку худших.

По словам руководителя общественных и законодательных вопросов в Аляскинском регионе Службы национальных парков Питера Кристиана, на самом деле национальные парки Аляски находятся в конце списка по одной веской причине — до них трудно добраться. Что касается Ворот Арктики, исследователи считают, что это самое дикое и отдаленное место, которое лишь можно найти в Северной Америке.

Несмотря на то, что люди живут в этом районе уже не менее 12 000 лет, Ворота Арктики все еще представляют собой 3 428 701 гектар нетронутой дикой природы. Исследователи отмечают, что в этот парк нет дорог или троп, а потому, чтобы попасть сюда, придется идти пешком или лететь на самолете.

Национальный парк Ворота Арктики Фото: Flickr

Те, кому все же удастся добраться до Ворот Арктики, столкнутся с еще одной проблемой — здесь отсутствуют какие-либо удобства для посетителей. Простыми словами, путешественникам приходится полагаться лишь на свои знания, навыки и снаряжение, которое они берут с собой.

Но, по словам экспертов, если путешественники хорошо подготовлены к посещению Ворот Арктики, они, скорее всего, получат удовольствие. Парк и заповедник являются домом для живописных гор Брукс-Рейндж, сформированных тектонической и ледниковой активностью, а также обширных полос бореального леса, за которыми следуют луга и тундра.

Исследователи отмечают, что здесь можно встретить множество диких животных, в том числе куропаток и баранов Далла, а также более крупных и опасных — рысей, медведей гризли и лосей.

Ранее Фокус писал о том, что в Арктике найдена "тревожная кнопка" Земли: нагревается в 7 раз быстрее, чем остальной мир.