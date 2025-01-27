За рік Ворота Арктики проходять лише трохи більше ніж 11 тисяч людей: куди вони йдуть

Дослідники назвали парк, який за рік відвідали лише трохи більше ніж 11 тисяч осіб, і розповіли, чому в цьому місці так мало мандрівників.

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Безліч національних парків США — прекрасні місця для відвідування завдяки своїй мальовничій красі та знаковим геологічним особливостям. Однак далеко не всі вони, як виявилося, однаково популярні серед мандрівників: деякі з них приймають понад 13 мільйонів туристів на рік, тоді як інші — лише трохи більше ніж 11 тисяч осіб, пише IFLScience.

Попри мальовничі краєвиди найменш відвідуваним національним парком було визнано національний парк і заповідник Ворота Арктики. Згідно з даними Служби національних парків США (NPS), 2023 року це місце відвідали лише 11 045 осіб, що на 16,8% більше, ніж попереднього року. І все ще така кількість туристів здається неймовірно крихітною порівняно з тим, скільки мандрівників того ж року відвідали національний парк Грейт-Смокі-Маунтінс — неймовірні 13 297 647 осіб.

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Утім, дослідники зазначають, що для такої статистики є досить вагомі підстави. Насправді на Алясці розташовано безліч національних парків, і всі вони в списку найменш відвідуваних. Серед них Національний парк і заповідник Еліас, національний парк і заповідник Катмай, національний парк долини Кобук і національний парк і заповідник Лейк-Кларк — усі вони, на жаль, входять до десятки найгірших.

За словами керівника громадських і законодавчих питань в Аляскинському регіоні Служби національних парків Пітера Крістіана, насправді національні парки Аляски перебувають наприкінці списку з однієї вагомої причини — до них важко дістатися. Що стосується Воріт Арктики, дослідники вважають, що це найдикіше і найвіддаленіше місце, яке лише можна знайти в Північній Америці.

Попри те, що люди живуть у цьому районі вже щонайменше 12 000 років, Ворота Арктики все ще являють собою 3 428 701 гектар незайманої дикої природи. Дослідники зазначають, що до цього парку немає доріг або стежок, а тому, щоб потрапити сюди, доведеться йти пішки або летіти літаком.

Національний парк Ворота Арктики Фото: Flickr

Ті, кому все ж таки вдасться дістатися до Воріт Арктики, зіштовхнуться з іще однією проблемою — тут відсутні будь-які зручності для відвідувачів. Простими словами, мандрівникам доводиться покладатися лише на свої знання, навички та спорядження, яке вони беруть із собою.

Але, за словами експертів, якщо мандрівники добре підготовлені до відвідування Воріт Арктики, вони, швидше за все, отримають задоволення. Парк і заповідник є домом для мальовничих гір Брукс-Рейндж, сформованих тектонічною і льодовиковою активністю, а також великих смуг бореального лісу, за якими йдуть луки та тундра.

Дослідники зазначають, що тут можна зустріти безліч диких тварин, зокрема куріпок і баранів Далла, а також більших і небезпечніших — рисей, ведмедів гризлі та лосів.

Раніше Фокус писав про те, що в Арктиці знайдено "тривожну кнопку" Землі: нагрівається в 7 разів швидше, ніж решта світу.