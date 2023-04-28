Лететь до земли 26 секунд. Ученые назвали самый большой в мире вертикальный обрыв

Национальный парк Ауюйттук — это почти неисследованная дикая местность за Полярным кругом на острове Баффин, где находятся ледники, фьорды и величественная гора Тор с ее самым большим в мире стремительным обрывом.

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Среди величия Канады гора Тор возвышается на, казалось бы, ничем не примечательной высоте 1675 метров. Но именно то, как она достигает такой высоты, делает ее одной из величайших гор на планете — она может похвастаться самым большим в мире обрывом. Скала в Национальном парке Ауюйттук стремительно обрывается вниз на высоте 1 250 метров, пишет IFLScience.

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Находясь на среднем выступе под углом 15 градусов от вертикали, гора Тор предлагает самый длинный возможный свободный спуск вниз без столкновения с чем-либо. Если бы вы спрыгнули с ее вершины и вытянули руки, вам потребовалось бы 26 секунд на конечной скорости, прежде чем вы приземлились бы на что-нибудь, преодолев расстояние более километра.

Национальный парк Ауюйттук, расположенный за полярным кругом на острове Баффин, представляет собой дикую природу, которая остается практически неисследованной. Здесь есть ледники, фьорды и зубчатые горы, выступающие из бескрайних просторов.

Название парка переводится примерно как "место, которое никогда не тает", что указывает на морозные условия, что помогли сохранить его первозданную красоту. Хотя через территорию парка проходит несколько популярных пешеходных маршрутов, сильный холод и плохая доступность делают исследование всего парка непростым делом.

Но именно гора Тор является самой интригующей достопримечательностью парка. Гора образовалась в результате тысячелетней ледниковой эрозии, что привело к U-образному профилю, похожему на другие ледниковые скальные образования. Примечательно, что гранит, из которого сложена гора Тор, является одной из самых древних горных пород на планете, возникших 3,5 миллиарда лет назад.

Несмотря на пугающее падение, гора Тор стала желанным испытанием для серьезных альпинистов. В 1985 году команде из четырех человек потребовалось 33 дня, чтобы впервые преодолеть напряженный вертикальный склон горы, и это восхождение остается сложным и по сей день.

Кроме того, более чем километровое свободное падение привлекло сюда бейсджамперов, несмотря на запрет парка на прыжки из-за труднодоступности района в случае чрезвычайной ситуации. Несмотря на то, что это запрещено законом, смельчаки все равно совершают прыжки, что привело к многочисленным судебным преследованиям со стороны сотрудников парка.

Раньше Фокус писал о том, почему Анды выросли такими гигантами. Горный хребет простирается на 8 900 километров по всей Южной Америке и может похвастаться высотами до 7 километров в высоту и до 700 километров в ширину.

А также мы рассказывали об озере, которое парит над океаном и возвышается над его волнами.