Росли как на дрожжах. Ученые раскрыли тайну, почему Анды стали такими гигантами

Согласно новому исследованию, движение тектонических плит повлекло рост Анд до 7 километров в высоту и 700 километров в ширину.

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Анды — это "бегемот" геологического могущества. Горный хребет простирается на удивительные 8 900 километров по всей Южной Америке и может похвастаться высотами до 7 километров в высоту и до 700 километров в ширину, пишет ScienceAlert.

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Но как возникли эти мамонтовые вершины? На помощь приходит тектоника плит: движение колоссальных кусков земной коры по планете, в результате которого могут образовываться горные хребты, поскольку более медленно движущиеся регионы подталкиваются вверх более быстрыми.

Несмотря на простоту теории, отслеживание скорости тектонических движений на временных масштабах короче 10-15 миллионов лет является сложной задачей для геологов. Однако исследователи из Университета Копенгагена разработали метод, позволяющий получить более точное представление о движении южноамериканской плиты, сформировавшей Анды.

Используя метод, который начинается с абсолютного движения плит (АДП) — движения плит относительно фиксированных точек на Земле, команда определила скорость движения Южно-Американской плиты. Этот процесс объединяет данные относительного движения плит (ОДП) высокого разрешения, которые определяют движение плит по отношению друг к другу, и геологические данные для получения более высокого разрешения и более подробной информации о взаимодействии между тектоническими плитами.

Благодаря этому процессу команда обнаружила, что 13-процентное замедление движения части Южно-Американской плиты произошло примерно 10-14 миллионов лет назад, а затем 20-процентное замедление 5-9 миллионов лет назад, что привело к росту Анд, которые мы видим сегодня.

"Этот результат может указывать на то, что часть ранее существовавшего хребта действовала как тормоз как для плиты Наска, так и для Южно-Американской плиты. Когда плиты замедлили свою скорость, горы вместо этого стали шире", — говорит Валентина Эспиноза, геолог из Университета Копенгагена.

Исследователи также рассмотрели вопрос о том, почему эти замедления происходят в первую очередь. Они предполагают, что конвективные течения в мантии или расслоение могут быть причиной сдвига, хотя для подтверждения этих гипотез необходимы дальнейшие исследования и данные.

Пока одна загадка потенциально решена, другие остаются. Как Анды стали такими массивными? С какой скоростью они формировались? Как они поддерживают себя, и разрушатся ли они в конце концов?

Хотя эти вопросы остаются без ответа, новый метод анализа дает более четкую картину движения тектонических плит и приближает нас к пониманию сил, формирующих нашу планету.

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