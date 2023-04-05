Неувязочка вышла. Ученые не могут отыскать целый миллиард лет в истории Земли

Одной из самых крутых вещей в горах и скалах является то, что они позволяют нам заглянуть в прошлое. Чем глубже вы погружаетесь в слои горной породы, тем она старше. Однако иногда случаются неувязочки, когда миллиарды лет просто "исчезают".

Related video

Изучение слоев и мест их пересечения может рассказать нам об особенностях локальной геологии, а также о больших событиях в истории нашей планеты, например о времени, когда дожди шли примерно 2 миллиона лет назад. Иногда, однако, геологи находят пробелы в записи, где слои горных пород лежат на более древних породах, а между ними нет слоев "среднего возраста", пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самые важные новости!

Такие отсутствия переходного слоя часто называют "несоответствиями" или же несогласным залеганием. Они могут быть результатом того, что новые слои горных пород не откладывались в течение многих лет, или они откладывались, а затем их размыли или полностью уничтожили природные явления.

Несоответствия встречаются довольно часто и требуют объяснения. Особенно если они относятся к категории "больших несоответствий".

Большое несоответствие

Исследуя Большой каньон в 1869 году, геолог Джон Уэсли Пауэлл заметил разрыв в возрасте между слоями горных пород. На скалах 1,4-1,8 миллиарда лет лежала порода, которой было всего 520 миллионов лет.

Это уже огромная загадка получила название "Большое несоответствие", однако стало еще таинственнее, когда в других местах по всей Северной Америке, да и в конце концов во всем мире, не нашли породы, датируемой чуть менее 550 миллионов лет назад. До сих пор во многих местах по всему миру где-то потерялся почти миллиард лет горных пород (как и истории).

Большой каньон считается одним из самых глубоких каньонов мира. Его протяженность достигает 466 км, а глубина — до 1600 м. Ширина структуры на уровне поверхности плато — 8-25 км, вблизи дна — менее 1 км (на некоторых участках — до 120 м).

И хотя исследователи до сих пор размышляют над вопросом, что именно произошло с почти миллиардом лет, все же несколько теорий удалось сформировать.

Одна из них, предложенная в 2019 году, заключается в том, что пробел вызвала "Земля — снежный ком". Ее поклонники считают, что поверхность Земли замерзала от полюса к полюсу. Согласно этой теории, несогласное залегание горных пород скалы можно объяснить ростом ледника, а затем его отступлением, размыванием породы и уносом ее в моря.

С тех пор некоторые проведенные исследования помогли сформировать еще одну теорию, одновременно опровергая эту. Одним из них является более детальное изучение скалы на Пайкс Пик, штат Колорадо, в 2020 году.

Здесь более древние породы вышли на поверхность, а затем серьезно пострадали из-за сильной эрозии, которая началась примерно 717 миллионов лет назад. Это означает, что ее, вероятно, повлекли за собой другие явления, а не "Земля — снежный ком".

В то же время, такие же несоответствия, которые наблюдаются по всему миру в то же время, повлекли не одно и то же явление или событие, но разные.

Большое несоответствие, произошедшее в Северной Америке, по мнению команды, вероятно, повлекло за собой распад суперконтинента Родина 700-800 миллионов лет назад, в результате которого древние породы вышли на поверхность, а младшие смыло в океан.

И хотя это объяснение достаточно логично, все же удручает мысль о потере такого большого количества информации о том, что происходило с нашей планетой или ее частями на протяжении всех этих миллионов лет. Этот период особенный, ведь именно на него приходится переход планеты от более древних условий к современной Земле, которую мы знаем сейчас.

Раньше Фокус рассказывал о еще одной, но младшей загадке. Исследователи все еще не определили, где именно берет свое начало река Нил.