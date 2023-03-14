Тысячелетняя загадка. Исследователи все еще не определили, где именно берет свое начало река Нил

Нил — вторая самая длинная река в мире и единственная, которая протекает через Сахару и доносит свои воды до Средиземного моря. "Большая река" все еще скрывает свой источник, оставляя исследователей в тупике.

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Вопрос об истоках второй самой длинной реки планеты озадачивал людей на протяжении тысячелетий. Казалось бы, это простой вопрос, однако даже сегодня, в эпоху многочисленных спутников, новейших методов исследования и геофизических ноу-хау, загадка источника Нила не так проста. Об этом рассказывает IFLScience.

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Дело в том, что Нил имеет два основных источника, а именно Голубой Нил из Эфиопии, на который приходится две трети всего объема Нила, а также Белый Нил из африканских Больших озер. Однако на этом не кончается.

И если углубиться в историю, то там не все так однозначно. Одним словом, загадок появляется наоборот все больше.

Карта Западной Африки 1561 года, создана Джироламо Русчели Фото: Вики

Древние римляне говорили: "Nili caput quaerere". В переводе это означает "искать голову Нила". Его часто использовали, чтобы описать несколько безумное стремление к чему-то недостижимому или невозможному.

Однако римляне никогда не отказывались от вызовов и действительно пытались найти источник Нила в экспедиции, которую начал император Нерон в 60-61 годах нашей эры. Эфиопские проводники повели небольшую группу древних исследователей, состоявшую из личных телохранителей императора, через Африку вдоль Нила в неизвестность.

До сих пор не удалось узнать, где они закончили свое исследование. Однако существует мнение, что древние римляне дошли до значительного водоема, который, по их мнению, был источником. Некоторые считают это ущельем близ Джуба (ныне город Республики Южного Судана). Другие же утверждают, что исследователи дошли дальше на юг до водопада Мерчисон на реке Виктория-Нил.

Как бы там ни было, эта тайна оказалась им не по зубам. Нерон покончил с собой в 68 году н.э., а поиски приостановили после того, как древние римляне исключили возможность вторжения в Африку за пределы Римского Египта.

Однако они не первые рассуждали над этой загадкой об источниках Нила. Задолго до них древние египтяне пытались выяснить, где начинается сегодня вторая самая длинная река Нила. Не в конце концов из-за того, что их цивилизация зависела от ее вод. Кроме этого, река служила транспортным маршрутом.

Считается, что древние египтяне исследовали Нил до Хартума (сегодня столица и второй по размеру город Судана) и решили, что источник реки это Голубой Нил, который со своей стороны берет начало в эфиопских горах. Экспедицию приказал организовать фараон Птолемей II Филадельф, правивший Египтом в 283 – 246 до н.

И древние исследователи были на правильной дороге, однако нет никаких доказательств того, что древние египтяне изучали другой пазл — Белый Нил.

Сегодня же принято считать, что у Нила две истоки: Голубой и Белый Нил. Они встречаются в столице Судана Хартум, а затем текут на север в Египет. Голубой Нил вытекает к востоку от озера Тана в Эфиопии, а Белый Нил берет свое начало вблизи озера Виктория и впадает в город Джинджа (Уганда).

Поэтому озеро Виктория, в то же время самое большое по площади озеро Африки, часто считают источником Нила.

Известный путешественник и исследователь Кристофер Ондатже в 1996 году отправился по проторенному пути древних людей, чтобы обнаружить, где начинается река Нил. Он нашел, что воды озера Виктория впадают в озеро Альберт.

Белый Нил же течет непосредственно из озера Альберт, а из рек Кагера и Семлики, которые со своей стороны берут начало с гор Рувензори в Демократической Республике Конго. Он пишет: "Рувензори является столь важным источником для вод Нила, как и озеро Виктория".

Так что можно с уверенностью сказать, что источники Нила — это одна из самых больших загадок. Она не имеет единого истока и наполняет свои воды из-за сложной системы рек и других водоемов.

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