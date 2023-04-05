Проблемка вийшла. Вчені не можуть знайти цілий мільярд років в історії Землі

Однією з найкрутіших речей у скелях та горах є те, що вони дозволяють нам зазирнути в минуле. Чим глибше ви занурюєтеся в шари гірської породи, тим вона старіша. Однак іноді трапляються проблемки, коли мільярди років просто "щезають".

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Вивчення шарів і місць їхнього перетину може розповісти нам про особливості локальної геології, а також про великі події в історії нашої планети, наприклад, про час, коли дощі йшли приблизно 2 мільйони років тому. Іноді, однак, геологи знаходять прогалини в записі, де шари гірських порід лежать на древніших породах, а між ними немає шарів "середнього віку", пише IFLScience.

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Такі відсутності перехідного шару часто називають "невідповідностями" або ж незгідним (неузгодженим) заляганням гірських порід. Вони можуть бути результатом того, що нові шари гірських порід не відкладалися протягом багатьох років, або ж вони відкладалися, а потім їх розмили чи повністю знищили природні явища.

Невідповідності зустрічаються доволі часто і потребують пояснення. Особливо якщо вони належать до категорії "великих невідповідностей".

Велика невідповідність

Досліджуючи Великий каньйон у 1869 році, геолог Джон Веслі Павелл помітив розрив у віці між шарами гірських порід. На скелях віком 1,4-1,8 мільярда років лежала порода, якій було лише 520 мільйонів років.

Це вже величезна загадка отримала назву "Велика невідповідність", а проте стала ще таємничішою, коли в інших місцях по всій Північній Америці, та й зрештою в усьому світі, не знайшли породи, що датується трохи менш як 550 мільйонів років тому. Досі в багатьох місцях по всьому світу десь загубився менш як мільярд років гірських порід (як й історії).

Великий каньйон вважається одним із найглибших каньйонів світу. Його довжина сягає 466 км, а глибина — до 1600 м. Ширина структури на рівні поверхні плато — 8—25 км, поблизу дна — менш як 1 км (на деяких ділянках — до 120 м).

І хоча дослідники досі мізкують над питанням, що саме сталося з майже мільярдом років, все ж кілька теорій вдалося сформувати.

Одна з них, запропонована у 2019 році, полягає в тому, що прогалину спричинила "Земля-сніжка". Її прихильники вважають, що поверхня Землі замерзала від полюса до полюса. Згідно з цією теорією, незгідне залягання гірських порід скелі можна пояснити ростом льодовика, а потім його відступанням, розмиванням породи і винесенням її в моря.

Відтоді деякі проведені дослідження допомогли сформувати ще одну теорію, водночас спростовуючи ось цю. Одним із них є детальніше вивчення скелі на Пайкс Пік, штат Колорадо, у 2020 році.

Тут древніші породи вийшли на поверхню, а потім серйозно постраждали через сильну ерозію, яка почалася приблизно 717 мільйонів років тому. Це означає, що її, ймовірно, спричинили інші явища, а не "Земля-сніжка".

Водночас такі ж невідповідності, які спостерігаються по всьому світі в той самий час, спричинили не одне і те ж явище чи подія, але різні.

Велику невідповідність, що відбулася в Північній Америці, на думку команди, ймовірно, спричинив розпадом суперконтиненту Родинія 700-800 мільйонів років тому, внаслідок якого древніші породи вийшли на поверхню, а молодші змило в океан.

І хоча це пояснення доволі логічне, все ж пригнічує думка про втрату такої великої кількості інформації про те, що відбувалося з нашою планетою або її частинами протягом усіх цих мільйонів років. Цей період особливий, адже саме на нього припадає перехід планети від древніших умов до сучасної Землі, яку ми знаємо нині.

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