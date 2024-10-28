В горах нашли пропавшую без вести женщину: как ей удалось выжить в дикой природе (фото)

Полиция обратилась к людям с просьбой помочь в поисках Ловисы Шоберг. Также пришлось привлекать пожарных, рейнджеров, служебных собак и вертолет с инфракрасными камерами.

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Ловису Шоберг из Австралии, которая заблудилась в горах и в течение шести дней отчаянно боролась за жизнь, чудом удалось найти. Полиция Нового Южного Уэльса сообщила, что потерпевшую с подозрением на укус змеи, обезвоживанием и подвернутой ногой спасли в воскресенье, 27 октября. Об этом пишет издание BBC.

Женщине, которая работает фотографом, прежде всего оказали первую медицинскую помощь, а затем отвезли в больницу. Ее состояние оценивается как стабильное.

48-летняя Шоберг — постоянная посетительница Национального парка Костюшко, где она часто фотографирует диких лошадей, живущих в горах. Опасения за безопасность женщины появились после того, как компания по прокату автомобилей сообщила, что клиентка не вернула машину. Связаться с ней не удалось. Позже брошенное транспортное средство нашли — оно было незапертым.

Женщина заблудилась в австралийских горах Фото: llawarra Police Rescue Squad

Полиция Нового Южного Уэльса обратилась к людям с просьбой помочь в поисках пропавшей без вести. Пришлось привлекать и служебных собак, пожарных, рейнджеров и вертолет с инфракрасными камерами.

Шансы найти Ловису живой снижались из-за ухудшения погодных условий, в частности температура в районе Национального парка Костюшко ночью опускалась до нуля градусов.

В конце концов, потерпевшую нашли на тропе Нунгар-Крик (Nungar Creek) возле города Кьяндера. Как выяснилось, женщина в течение нескольких дней бродила в кустарниках, где ее укусила медянка. Этот вид змей пугливый, но их яд является мощным нейротоксином и может иметь летальный исход.

"На самом деле ей очень повезло остаться живой. Очевидно, что этой женщине пришлось пережить тяжелые времена", — прокомментировал инцидент Супт Линдси, участник спасательной операции.

Он добавил, что сейчас потерпевшая находится в удовлетворительном состоянии.

Ловиса Шоберг сейчас находится в удовлетворительном состоянии Фото: llawarra Police Rescue Squad

Напомним, это уже не первый подобный случай. 89-летняя Джузеппина Барделли, которая потерялась в итальянских Альпах, также чудом выжила. Пенсионерка провела в горах четыре ночи и пять дней: пила дождевую воду, спала на деревьях, молилась и даже "подружилась" с лисой.

А вот 34-летний Лукас МакКлиш собирался пойти в поход, но заблудился на склонах Санта-Крус в Калифорнии (США). Мужчина не выходил на связь в течение 10 дней.