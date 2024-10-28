У горах знайшли зниклу безвісти жінку: як їй вдалось вижити в дикій природі (фото)

Поліція звернулася до громадськості із проханням допомогти у пошуках Ловіси Шоберг. Також довелось залучати пожежників, рейнджерів, службових собак та гелікоптер з інфрачервоними камерами.

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Ловісу Шоберг з Австралії, яка заблудилась в горах і протягом шести днів відчайдушно боролась за життя, дивом вдалось знайти. Поліція Нового Південного Уельсу повідомила, що потерпілу з підозрою на укус змії, зневодненням та підвернутою ногою врятували у неділю, 27 жовтня. Про це пише видання BBC.

Затятій фотографці насамперед надали першу медичну допомогу, а потім доставили до лікарні. Її стан оцінюють як задовільний.

48-річна Шоберг — постійна відвідувачка Національного парку Костюшко, де вона часто фотографує диких коней, що живуть у горах. Побоювання за безпеку жінки з’явились після того, як компанія з прокату автомобілів повідомила, що клієнтка не повернула машину. Зв'язатися з нею не вдалося. Пізніше покинутий транспортний засіб знайшли — він був незамкненим.

Жінка заблудилась в австралійських горах Фото: llawarra Police Rescue Squad

Поліція Нового Південного Уельсу звернулася до громадськості із проханням допомогти у пошуках зниклої безвісти. Довелось залучати й службових собак, пожежників, рейнджерів та гелікоптер з інфрачервоними камерами.

Шанси знайти Ловісу живою знижувались через погіршення погодних умов, зокрема температура в районі Національного парку Костюшка вночі опускалася до нуля градусів.

Зрештою, потерпілу знайшли на стежці Нунгар-Крік (Nungar Creek) біля міста Кьяндера. Як з’ясувалось, жінка протягом кількох днів блукала у чагарниках, де її вкусила мідянка. Цей вид змій полохливий, але їхня отрута є потужним нейротоксином й може мати летальні наслідки.

"Насправді їй дуже пощастило лишитися живою. Очевидно, що цій жінці довелося пережити важкі часи", — прокоментував інцидент Супт Ліндсі, учасник рятувальної операції.

Він додав, що зараз потерпіла перебуває у задовільному стані.

Ловіса Шоберг наразі перебуває у задовільному стані Фото: llawarra Police Rescue Squad

Нагадаємо, це уже не перший подібний випадок. 89-річна Джузеппіна Барделлі, яка загубилася в італійських Альпах, також дивом вижила. Пенсіонерка провела у горах чотири ночі та п'ять днів: пила дощову воду, спала на деревах, молилася й навіть "подружилася" з лисицею.

А от 34-річний Лукас МакКліш збирався піти у похід, але заблукав на схилах Санта-Крус у Каліфорнії (США). Чоловік не виходив на зв’язок упродовж 10 днів.