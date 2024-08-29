89-річна бабуся загубилася в Альпах: вона дивом вижила й навіть "приручила" лисицю

Рятувальники уважно прочісували територію в районі Монтереккіо на кордоні зі Швейцарією, але ніяк не могли знайти потерпілу.

Related video

89-річна Джузеппіна Барделлі, яка загубилася в італійських Альпах, дивом вижила. Пенсіонерка провела у горах чотири ночі та п'ять днів: пила дощову воду, спала на деревах, молилася й навіть "подружилася" з лисицею, пише видання The Mirror.

Джузеппіна загубилася, коли разом зі своїм 57-річним сином Серджіо збирала гриби. В якусь мить вона знепритомніла через запаморочення й впала з висоти 20 футів у яр, зламавши кілька ребер.

Серджіо відразу забив на сполох й зібрав пошукові групи, оснащені дронами та гелікоптерами. Рятувальники уважно прочісували територію в районі Монтереккіо на кордоні зі Швейцарією, але ніяк не могли знайти потерпілу.

Пожежник Сільвіо Ріццеллі, який координував рятувальну операцію за участі 50 осіб, зазначив, що вони майже опустили руки.

"У неділю вранці, коли рятувальники вже подумували припинити пошуки, сталось справжнє диво. Джузеппіна опинилася в глибокому яру з високою рослинністю. Вона не могла бачити нас, а ми — її. Коли наші люди дістались до жінки, вона була втомлена, але притомна. Це неймовірно, що людина в її віці може чинити такий опір", — розповідає Ріццеллі.

Жінку дивом знайшли посеред хащів у яру Фото: The Mirror

Описуючи, як пані Барделлі вдалось вижила в дикій природі, ще один її син, Роберто, сказав: "Вона пила дощову воду в калюжах, спала на деревах, використовуючи рослинність як прикриття. Кілька разів до неї підходила лисиця — вони навіть подружилися. Коли рятувальники сказали, що мама жива, радості не було меж. Величезна подяка багатьом людям, які нам допомагали. Зараз із нею все гаразд".

Рятувальники повідомили, що зараз Джузеппіна одужує в лікарні.

Нагадаємо, це уже не перший подібний випадок. 34-річний Лукас МакКліш збирався піти у похід, але заблукав на схилах Санта-Крус у Каліфорнії (США). Чоловік не виходив на зв’язок упродовж 10 днів.

Крім того, 25-річний Джош Тейлор був "похований живцем" на одному з пляжів острова Брібі, що в Австралії. Чоловіка присипало піском, і він був без пульсу упродовж 45 хвилин. Знадобились відчайдушні зусилля п’ятнадцятьох осіб, щоб витягнути потерпілого зі смертельної пастки.