89-летняя бабушка потерялась в Альпах: она чудом выжила и даже "приручила" лису

Спасатели внимательно прочесывали территорию в районе Монтереккио на границе со Швейцарией, но никак не могли найти потерпевшую.

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89-летняя Джузеппина Барделли, потерявшаяся в итальянских Альпах, чудом выжила. Пенсионерка провела в горах четыре ночи и пять дней: пила дождевую воду, спала на деревьях, молилась и даже "подружилась" с лисой, пишет издание The Mirror.

Джузеппина потерялась, когда вместе со своим 57-летним сыном Серджио собирала грибы. В какой-то момент она потеряла сознание из-за головокружения и упала с высоты 20 футов в овраг, сломав несколько ребер.

Серджио сразу забил тревогу и собрал поисковые группы, оснащенные дронами и вертолетами. Спасатели внимательно прочесывали территорию в районе Монтереккио на границе со Швейцарией, но никак не могли найти потерпевшую.

Пожарный Сильвио Риццелли, координировавший спасательную операцию с участием 50 человек, отметил, что они почти опустили руки.

"В воскресенье утром, когда спасатели уже подумывали прекратить поиски, произошло настоящее чудо. Джузеппина оказалась в глубоком овраге с высокой растительностью. Она не могла видеть нас, а мы ее. Когда наши люди добрались до женщины, она была уставшей, но в сознании. Это невероятно, что человек в ее возрасте может так сопротивляться», — рассказывает Риццелли.

Женщину чудом нашли посреди зарослей в овраге. Фото: The Mirror

Описывая, как Барделли удалось выжить в дикой природе, еще один ее сын, Роберто, сказал: "Она пила дождевую воду в лужах, спала на деревьях, используя растительность как прикрытие. Несколько раз к ней подходила лиса — они даже подружились. Когда спасатели сказали, что мама жива, радости не было предела. Огромная благодарность многим людям, которые нам помогали".

Спасатели сообщили, что сейчас Джузеппина выздоравливает в больнице.

Напомним, это уже не первый подобный случай. 34-летний Лукас МакКлиш собирался пойти в поход, но заблудился на склонах Санта-Крус в Калифорнии (США). Мужчина не входил на связь 10 дней.

Кроме того, 25-летний Джош Тейлор был "похоронен заживо" на одном из пляжей острова Бриби в Австралии. Мужчину присыпало песком, и он был без пульса в течение 45 минут. Потребовались отчаянные усилия пятнадцати человек, чтобы вытащить потерпевшего из смертельной ловушки.