"Похороненного заживо" мужчину чудом спасли: как он живет сейчас (фото)

Понадобились отчаянные усилия пятнадцати человек, чтобы вытащить пострадавшего из смертельной ловушки.

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25-летний Джош Тейлор был "похоронен заживо" на одном из пляжей острова Бриби, что в Австралии. Мужчину присыпало песком, и он был без пульса в течение 45 минут. О несчастном случае, произошедшем 2 декабря, написало издание News.com.au.

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Сообщается, что Джош копал на пляже яму, чтобы поджарить свинину в маорийском стиле с помощью ханги — приготовления пищи в яме на раскаленных камнях. В какой-то момент одна из стен обвалилась, присыпав мужчину.

Понадобились отчаянные усилия пятнадцати человек, чтобы вытащить пострадавшего из смертельной ловушки. Его друзья и родственники по очереди проводили сердечно-легочную реанимацию, пока на место происшествия прибыли медики с дефибриллятором. Джоша срочно доставили в местную больницу принцессы Александры. По состоянию на 5 декабря он остается в стабильно критическом состоянии.

25-летний Джош Тейлор Фото: Nine Спасательная операция Фото: Nine

Друзья пострадавшего запустили сбор средств на волонтерской платформе GoFundMe. За первые три часа было собрано более 15 тысяч долларов (около 550 тыс. грн), но организаторы надеются собрать 60 тысяч долларов (2,2 млн грн), чтобы помочь его семье покрыть все медицинские расходы.

"Выражаем свою искреннюю поддержку семье Джоша. Он принес столько добра и радости окружающим. Его энергичная душа всегда стремилась к приключениям. К сожалению, на днях с ним случилась страшная трагедия, и сейчас он в критическом состоянии и нуждается в нашей помощи", — говорится в заявлении на платформе GoFundMe.

Спасательная операция Фото: Nine Спасательная операция Фото: Nine

Напомним, ранее Фокус писал о 90-летней бразильянке Норме Силвейре да Силве, которая попала в заголовки масс-медиа после "воскрешения из мертвых". Медики из больницы Сан-Хосе в Большом Флорианополисе констатировали ее смерть от инфекции 25 ноября в 23:40. После чего тело женщины доставили в крематорий, где один из работников случайно заметил, что она на самом деле жива.

Кроме того, в Эквадоре во время собственных похорон ожила 76-летняя женщина, которая была объявлена в больнице мертвой. Очевидцы рассказывают, что "покойница" начала стучать изнутри гроба.