Парит над океаном. Удивительное озеро на Фарерских островах возвышается над волнами

Сервогсватн — это самое большое озеро Фарерских островов, расположено на острове Воар.

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Мир природы переполнен невероятными явлениями и событиями. Одним из них является самое большое озеро Фарерских островов Сервогсватн, словно проплывающее над уровнем моря. Однако это всего лишь оптическая иллюзия, пишет IFLScience.

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В центре неравного треугольника между вершиной Шотландии, восточным побережьем Исландии и западом Норвегии находятся Фарерские острова, состоящие из около 750 островов. 17 из них заселены.

Когда-то сотни лет они принадлежали Норвегии, а сейчас являются частью Королевства Дания. Эти острова расположены между северной частью Атлантического океана и Норвежским морем, причем ни одна точка ни на одном из островов не находится на расстоянии более 4,8 километра от побережья. На вершине одного из них можно найти озеро Сервогсватн, которое словно висит над взбудораженным морем под ним.

Озеро Сервогсватн , или Лейтисвант, самое большое на Фарерских островах и находится на острове Воар. Максимальная ширина 800 м, а глубина — 59 м, что делает его самым глубоким в этом регионе.

Интересно также его название, а точнее путаница с ними. Поблизости находятся два населенных пункта, жители которых борются за право называть водоем по-своему. Поселок Мидвагур (Miðvágur) расположен на восточном берегу озера, дал название Лейтисватн, поскольку земли рядом с озером они называют Лейти. Жители городка Сорвагур, расположенного чуть дальше озера, желают, чтобы водоем назывался в честь их города, поскольку он основан значительно раньше, Мидвагура.

Существует даже третье название, а именно просто "Озеро" (Vatni). Ею пользуются те фареровцы, которым неинтересны пустые споры. Однако официальной остается все же Сервогсватн.

Многие фотографии озера сделаны так, что кажется, будто оно висит высоко над океаном, создавая эффект оптической иллюзии. На самом же деле озеро находится на высоте всего 30 метров над уровнем моря и занимает площадь 3,4 квадратных километра.

Озеро Сервогсватн "пролетает" над океаном

Эти фотографии показывают, насколько важна перспектива, ведь озеро может выглядеть так, будто оно плывет намного выше, чем 30 метров над океаном. Водопад Бесдеалафоссур (Bøsdalafossur) является частью озера, позволяя воде стекать через край скалы в море.

Водопад Bøsdalafossur является частью озера, позволяя воде стекать через край скалы в море

Кроме того, этот остров имел и стратегическое значение. Во время британской оккупации Фарерских островов к западу от озера был построен аэродром, с которого британцы могли наблюдать за немецкими военными кораблями.

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