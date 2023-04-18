Ширяє над океаном. Дивовижне озеро на Фарерських островах височить над хвилями

Сорвагсватн — найбільше озеро Фарерських островів розташоване на острові Воар.

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Світ природи переповнений неймовірними явищами та подіями. Одним із них є найбільше озеро Фарерських островів Сорвагсватн, що наче пропливає над рівнем моря. Однак це всього лиш оптична ілюзія, пише IFLScience.

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У центрі нерівного трикутника між вершиною Шотландії, східним узбережжям Ісландії та заходом Норвегії знаходяться Фарерські острови, які складаються з близько 750 островів. 17 з них заселені.

Колись сотні років вони належали Норвегії, а зараз є частиною Королівства Данія. Ці острови розташовані між північною частиною Атлантичного океану і Норвезьким морем, причому жодна точка на жодному з островів не знаходиться на відстані понад 4,8 кілометра від узбережжя. На вершині одного з них можна знайти озеро Сорвагсватн, яке ніби висить над розбурханим морем під ним.

Озеро Сорвагсватн, або ж Лейтісвант, найбільше на Фарерських островах і знаходиться на острові Воар. Максимальна ширина 800 м, а глибина — 59 м, що робить його найглибшим в цьому регіоні.

Цікавою також є його назва, а точніше плутанина з ними. Поблизу знаходяться два населених пункти, жителі яких змагаються за право називати водойму по-своєму. Селище Мідвагур (Miðvágur) розташоване на східному березі озера, дало назву Лейтісватн, оскільки землі поруч з озером вони називають Лейті. Жителі містечка Сорвагур, розташованого трохи далі від озера, бажають, щоб водойма називалася на честь їхнього міста, оскільки воно засноване значно раніше, Мідвагура.

Існує навіть третя назва, а саме просто "Озеро" (Vatni). Нею послуговуються ті фарерівці, яким нецікаві пустопорожні суперечки. Однак офіційною залишається все ж Сорвагсватн.

Багато фотографій озера зроблені так, що здається, ніби воно висить високо над океаном, створюючи ефект оптичної ілюзії. Насправді ж озеро знаходиться на висоті лише 30 метрів над рівнем моря і займає площу 3,4 квадратного кілометра.

Озеро Сорвагсватн "пролітає" над океаном

Ці фотографії показують, наскільки важлива перспектива, адже озеро може виглядати так, ніби воно пливе набагато вище, ніж 30 метрів над океаном. Водоспад Босдалафоссюр (Bøsdalafossur) є частиною озера, дозволяючи воді стікати через край скелі в море.

Водоспад Bøsdalafossur є частиною озера, дозволяючи воді стікати через край скелі в море

Окрім цього, цей острів мав і стратегічне значення. Під час британської окупації Фарерських островів на захід від озера побудували аеродром, з якого британці могли спостерігати за німецькими військовими кораблями.

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