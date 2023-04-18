Ширяє над океаном. Дивовижне озеро на Фарерських островах височить над хвилями
Сорвагсватн — найбільше озеро Фарерських островів розташоване на острові Воар.
Світ природи переповнений неймовірними явищами та подіями. Одним із них є найбільше озеро Фарерських островів Сорвагсватн, що наче пропливає над рівнем моря. Однак це всього лиш оптична ілюзія, пише IFLScience.
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У центрі нерівного трикутника між вершиною Шотландії, східним узбережжям Ісландії та заходом Норвегії знаходяться Фарерські острови, які складаються з близько 750 островів. 17 з них заселені.
Колись сотні років вони належали Норвегії, а зараз є частиною Королівства Данія. Ці острови розташовані між північною частиною Атлантичного океану і Норвезьким морем, причому жодна точка на жодному з островів не знаходиться на відстані понад 4,8 кілометра від узбережжя. На вершині одного з них можна знайти озеро Сорвагсватн, яке ніби висить над розбурханим морем під ним.
Озеро Сорвагсватн, або ж Лейтісвант, найбільше на Фарерських островах і знаходиться на острові Воар. Максимальна ширина 800 м, а глибина — 59 м, що робить його найглибшим в цьому регіоні.
Цікавою також є його назва, а точніше плутанина з ними. Поблизу знаходяться два населених пункти, жителі яких змагаються за право називати водойму по-своєму. Селище Мідвагур (Miðvágur) розташоване на східному березі озера, дало назву Лейтісватн, оскільки землі поруч з озером вони називають Лейті. Жителі містечка Сорвагур, розташованого трохи далі від озера, бажають, щоб водойма називалася на честь їхнього міста, оскільки воно засноване значно раніше, Мідвагура.
Існує навіть третя назва, а саме просто "Озеро" (Vatni). Нею послуговуються ті фарерівці, яким нецікаві пустопорожні суперечки. Однак офіційною залишається все ж Сорвагсватн.
Багато фотографій озера зроблені так, що здається, ніби воно висить високо над океаном, створюючи ефект оптичної ілюзії. Насправді ж озеро знаходиться на висоті лише 30 метрів над рівнем моря і займає площу 3,4 квадратного кілометра.
Ці фотографії показують, наскільки важлива перспектива, адже озеро може виглядати так, ніби воно пливе набагато вище, ніж 30 метрів над океаном. Водоспад Босдалафоссюр (Bøsdalafossur) є частиною озера, дозволяючи воді стікати через край скелі в море.
Окрім цього, цей острів мав і стратегічне значення. Під час британської окупації Фарерських островів на захід від озера побудували аеродром, з якого британці могли спостерігати за німецькими військовими кораблями.
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