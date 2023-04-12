Блакитні води озера Тахо повертаються до життя: ця тварина допомагає його очищати

Озеро Тахо знаходиться в межах гірського ланцюга Сьєрра-Невада, а також є другим за глибиною серед озер у США. Сьогодні ж воно одне з найчистіших у світі.

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У другій половині 2022 року "озеро Тахо було найчистішим з 1980-х років", — йдеться у звіті "Прозорість озера Тахо за 2022 рік". У ньому зокрема йдеться, що прозорість досягла майже 22 м за допомогою диска Секкі для вимірювання видимості у водах, пише Phys.org.

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Максимальна глибина озера становить 501 м, а утворилося воно внаслідок формування тектонічної западини на місці геологічного розлому в період від 2 до 3 млн років тому.

Вчені з Центру екологічних досліджень Тахо при Каліфорнійському університеті в Девісі заявили, що покращення прозорості частково пов'язане з відродженням місцевого зоопланктону озера. Самі ці маленькі тварини становлять справжню природну команду з очищення, яка допомагає відновити знамениті блакитні води озера.

Починаючи з 1960-х років, популяція зоопланктону зменшилася через поширення його основного хижака — креветки мізиди. Зоопланктон, особливо види Daphnia та Bosmina, з роками впав до небезпечно низького рівня, досягнувши "рекорду" у 2021 році.

Рівень шкідливих часток в озері також досяг рекордно високого рівня у 2021 році. Вважається, що залишки від лісових пожеж могли спричинити підвищення рівня елементів у воді. А це зі свого боку плинуло на прозорість. Зоопланктон важливий для забезпечення прозорості та чистоти озера, оскільки він поїдає частинки, які замулюють води.

У другій половині 2022 року озеро Тахо повернуло свою чистоту, а середня прозорість води сягала 22 м.

Однак вчені побоюються, що популяція креветок відновиться. Зрештою вона поставить під загрозу зоопланктон, а це означає, що для збереження прозорості озера можуть знадобитися заходи з контролю над популяцією.

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