Голубые воды озера Тахо возвращаются к жизни: это животное помогает его очищать

Озеро Тахо находится в районе горного хребта Сьерра-Невада, а также второе по глубине среди озер в США. Сегодня оно одно из самых чистых в мире.

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Во второй половине 2022 года "озеро Тахо было самым чистым с 1980-х годов", — говорится в отчете "Прозрачность озера Тахо за 2022 год". В нем говорится, что прозрачность достигла почти 22 м с помощью диска Секки для измерения видимости в водах, пишет Phys.org.

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Максимальная глубина озера составляет 501 м, а образовалось оно вследствие формирования тектонической впадины на месте геологического разлома в период от 2 до 3 млн. лет назад.

Ученые из Центра экологических исследований Тахо при Калифорнийском университете в Дэвисе заявили, что улучшение прозрачности отчасти связано с возрождением местного зоопланктона озера. Сами эти маленькие животные составляют настоящую естественную очистительную команду, которая помогает восстановить знаменитые голубые воды озера.

Начиная с 1960-х годов популяция зоопланктона уменьшилась из-за распространения его основного хищника — креветки мизиды. Зоопланктон, особенно виды Daphnia и Bosmina, с годами упал до опасно низкого уровня, достигнув "рекорда" в 2021 году.

Уровень вредных частиц в озере также достиг рекордно высокого уровня в 2021 году. Считается, что остатки лесных пожаров могли вызвать повышение уровня элементов в воде. А это со своей стороны повлияло на прозрачность. Зоопланктон важен для обеспечения прозрачности и чистоты озера, поскольку он поедает частицы, которые загрязняют воды.

Во второй половине 2022 года озеро Тахо вернуло свою чистоту, а средняя прозрачность воды достигала 22 м.

Однако учёные опасаются, что популяция креветок восстановится. В конце концов, она поставит под угрозу зоопланктон, а это значит, что для сохранения прозрачности озера могут потребоваться меры по контролю над популяцией.

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