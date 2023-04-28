Летіти до землі 26 секунд. Вчені назвали найбільший у світі вертикальний обрив

Національний парк Ауюйтук — це майже недосліджена дика місцевість за Полярним колом на острові Баффін, де знаходяться льодовики, фіорди і велична гора Тор з її найбільшим у світі стрімким обривом.

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Серед величі Канади гора Тор височіє на, здавалося б, нічим не примітній висоті 1 675 метрів. Але саме те, як вона досягає такої висоти, робить її однією з найвеличніших гір на планеті — вона може похвалитися найбільшим у світі обривом. Скеля в Національному парку Ауюйтук стрімко падає вниз на висоті 1 250 метрів, пише IFLScience.

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Маючи середній нахил 15 градусів від вертикалі, гора Тор пропонує найдовше можливе вільне падіння вниз без удару об щось. Якщо ви стрибнете з її вершини і витягнете руки, то пройде приголомшливі 26 секунд на граничній швидкості, перш ніж ви приземлитеся на що-небудь, подолавши водночас відстань у понад кілометр.

Національний парк Ауюйтук, розташований за Полярним колом на острові Баффін, — це дика місцевість, яка залишається майже недослідженою. Він може похвалитися льодовиками, фіордами та зубчастими горами, що виступають з його безкрайніх просторів.

Назва парку приблизно перекладається як "місце, яке ніколи не тане", що вказує на його морозні умови, що допомогли зберегти його первозданну красу. Хоча тут прокладено кілька популярних пішохідних маршрутів, екстремальний холод і погана доступність роблять дослідження всього парку складним завданням.

Але саме гора Тор виділяється як найгостроцікавіша особливість парку. Гора сформована тисячоліттями льодовикової ерозії, внаслідок чого вона має U-подібний профіль, подібний до інших льодовикових скельних утворень. Примітно, що граніт, з якого складається гора Тор, є однією з найстаріших гірських порід на планеті, що датується 3,5 мільярдами років тому.

Попри свою страхітливу висоту, гора Тор стала популярним викликом для серйозних альпіністів. У 1985 році команді з чотирьох осіб знадобилося 33 дні, щоб уперше піднятися на цю гору, і донині вона залишається складним місцем для сходження.

Крім того, понад кілометрове вільне падіння приваблює сюди бейсджамперів, попри заборону парку стрибати з висоти через складність дістатися до місця в разі надзвичайної ситуації. Всупереч тому, що це незаконно, сміливці все одно наважуються на такий крок, що призводить до численних судових переслідувань з боку адміністрації парку.

Раніше Фокус писав про те, чому Анди виросли такими гігантами. Гірський хребет простягається на дивовижні 8 900 кілометрів по всій Південній Америці й може похвалитися висотами до 7 кілометрів у висоту і до 700 кілометрів у ширину.

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