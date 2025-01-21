В Арктике найдена "тревожная кнопка" Земли: нагревается в 7 раз быстрее, чем остальной мир (видео)

В новом исследовании искусственный интеллект изучил миллионы изображений Арктики и обнаружил тревожную закономерность.

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В последние десятилетия ученые все чаще говорят о климатическом кризисе и его последствиях для планеты. Мир уже столкнулся с более высокими температурами и экстремальными погодными явлениями, но не все регионы Земли нагреваются с одинаковой скоростью. Например, известно, что с 1979 года Арктика нагревается почти в четыре раза быстрее, чем в среднем весь земной шар, пишет Science Alert.

Шпицберген — архипелаг у северо-восточного побережья Гренландии и он, увы, находится на передовой изменения климата, нагреваясь в 7 раз быстрее, чем остальной мир. Более половины архипелага покрыто ледниками, а их полная утрата, как считают ученые, привела бы к повышению уровня мирового океана на 1,7 сантиметра. К счастью, этого не произойдет в одночасье, но ледники в Арктике действительно весьма уязвимы перед нагревающимся миром.

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В новом исследовании ученые стремились лучше понять ледники на Шпицбергене и за его пределами. Команда использовала модель ИИ для анализа миллионов спутниковых снимков архипелага, сделанных за последние четыре десятилетия. Результаты команды обнаружили нечто особенно тревожное: местные ледники сокращаются быстрее, чем когда-либо.

По словам профессора гляциологии и наблюдения за Землей в Бристольском университете Джонатана Бамбера, они с коллегами рассмотрели ледники, стекающие непосредственно в океан. Отметим, что эти ледники также известны как те, что "заканчиваются в море". Большинство ледников Шпицбергена подходят под эту категорию и действуют как экологический насос на фьордах, в которые они впадают, перенося богатую питательными веществами орскую воду на поверхность океана. Ранее ученые также выяснили, что эти ледники способны изменить закономерности циркуляции океана.

В месте, где ледники встречаются с морем, они в основном теряют массу за счет откола айсбергов — процесс, при котором большие куски льда отделяются от ледника и падают в океан. Команда считает, что понимание этого процесса является ключом к более точному прогнозированию будущей потери массы ледника, поскольку откол может привести к более быстрому движению льда внутри самого ледника, а в конечном итоге в море.

Несмотря на важность этого процесса, его понимание все еще оставалось проблемой для гляциологов, поскольку сам процесс крайне сложно наблюдать, а также моделировать. По словам профессора Бамбера, чтобы решить этот вопрос, они с коллегами использовали прошлое ты.

Ранее во время исследования ледников люди кропотливо изучали спутниковые фото ледников, чтобы проанализировать границы между льдом и океаном. Но в новой работе ученые использовали ИИ: искусственный интеллект проанализировал миллионы спутниковых снимков 149 ледников, заканчивающихся в моря. Все фото были сделаны в период с 1985 по 2023 год — то есть отступление ледников было изучено в беспрецедентном масштабе и объеме.

Результаты показывают, что 91% ледников, которые заканчиваются в море, по всему архипелагу значительно сократилось. С 1985 года было утрачено более 800 км² льда, что эквивалентно ежегодной потере 24 км² в год.

Самый большой всплеск был зафиксирован в 2016 году, когда темпы откола удвоились в ответ на периоды экстремального потепления. В том году на Шпицбергене также были самые дождливые лето и осень с 1955 года, включая рекордные 42 мм осадков за один день в октябре. Это сопровождалось необычно теплыми и свободными ото льда морями.

Отметим, что помимо долгосрочного отступления, эти ледники ежегодно отступают летом и снова наступают зимой, часто на несколько сотен метров. Но теперь, ученые обнаружили нечто тревожное: 62% ледников на Шпицбергене испытывают эти сезонные циклы. Хотя это явление хорошо документировано в Гренландии, ранее оно наблюдалось только для нескольких ледников на Шпицбергене, в основном с помощью ручной оцифровки.

Авторы исследования также сравнили сезонные изменения ледников с сезонными колебаниями температуры воздуха и океана. Результаты указывают на то, что по мере нагревания океана весной, ледник отступал почти сразу. По сути, это является хорошей демонстрацией того, что ученые давно подозревали: сезонные приливы и отливы вызваны изменениями температуры океана.

По словам другого соавтора исследования, старшего научного сотрудника Бристольского университета Тянь Ли, результаты указывают на то, что морские ледники чрезвычайно чувствительны к экстремальным климатическим явлениям, а самые большие скорости отступления наблюдались в последние годы и совпадают с экстремальными волнами жары на Земле.

Такой же тип ледников можно найти по всей Арктике и, в частности, вокруг Гренландии, крупнейшего ледяного массива в северном полушарии. То, что происходит с ледниками на Шпицбергене, вероятно, повторится и в других местах.

Ранее Фокус писал о том, что что-то откалывает от Антарктиды огромные куски льда.