Знатно наследили: 66 отпечатков динозавров 20 лет скрывались у всех на виду в австралийской школе

Исследователи обнаружили, что на каменной плите внутри австралийской школы скрываются десятки окаменелых следов динозавров.

Related video

Шахтеры выкопали плиту в 2002 году и заметили на ней необычные следы — тогда они приняли решение передать ее в школу в небольшом городке Билоэла, где ее в конечном итоге выставили в фойе. Следующие два десятилетия камень оставался незамеченным, пока кола в сельском Банана-Шире в Квинсленде не попросила палеонтолога Энтони Ромилио из Университета Квинсленда исследовать скопление трехпалых следов, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ромилио изучил плиту и обнаружил на ней одну из самых высоких концентраций следов динозавров, когда-либо зарегистрированных в Австралии. В общей сложности на плите обнаружили 66 окаменелых отпечатков динозавров, датируемых ранним юрским периодом — около 200 миллионов лет назад.

Исследователь отмечает, что находка является беспрецедентным снимком численности динозавров, их передвижения и поведения с того времени, когда в Австралии не было найдено ни одной окаменелой кости динозавра. Любопытно, что такие значимые окаменелости на самом деле могут годами оставаться незамеченными, даже на виду.

Еще более невероятным кажется, что столь ценный фрагмент в течение 20 лет хранился у всех на виду в школьном фойе. По словам Ромилио, на самом деле камень пылился в школе, пока ученые в Австралии задавались вопросом, нет ли в этом районе окаменелостей крупнейших хищников в истории Земли.

Подробные характеристики образца породы в Билоэле в Квинсленде Фото: University of Queensland

Некоторые сотрудники школы на самом деле полагали, что плита является лишь копией следов динозавров, а потому не обращались к ученым. По словам Ромилио, сотрудники школы определенно знали, что перед ними следы динозавров, но не придавали им особого значения, полагая, что это не так уж важно.

Известно, что площадь плиты составляет менее одного квадратного метра, однако на ней было обнаружено 66 отдельных отпечатков следов. Предполагается, что следы принадлежат динозавру sciencealert.

Ромилио продолжил поиски окаменелостей в регионе и обнаружил двухтонного валуна, отмечающего въезд на парковку угольной шахты. Ученый совершенно случайно заметил на этом месте окаменелую кость динозавра. Любопытно, что что большинство окаменелых следов динозавров, как правило, случайно обнаруживают люди, в то время как ученые сосредотачиваются на поисках окаменелых костей.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружен первый динозавр с зелеными костями.