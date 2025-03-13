Ни одного кусочка с чужой тарелки: простые правила, которые научат собаку уважать своего хозяина

Дрессировщица собак Энни-Мэй Леви рекомендует применять эти правила к домашнему животному и тогда собака будет воспитанной.

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Большинство владельцев собак считают воспитание домашнего питомца сложной задачей. Поэтому многие ищут эффективные методы дрессировки. Советами по этому поводу поделилась эксперт по дрессировке собак Энни-Мэй Леви.

"Собаки любят проверять границы. Если не обращать на это внимания, проблемное поведение может перерасти в такие проблемы, как чрезмерный лай, перевозбуждение и агрессия", — добавила она.

Правила дрессировки собак, которые научат их уважать своего хозяина

Важно научить собаку уважать личное пространство других, особенно если они склонны лизать лицо или просить еду за столом. Однако эксперт отметила, что "это улица с двусторонним движением".

"Неуважение к границам вашего питомца может привести к тревожности и агрессии, поэтому перестаньте беспокоить его во время еды или проявлять ласку, когда он не в настроении", — отметила Энни-Мэй.

Стоит обращать внимание, если собака становится эгоистичной относительно своего любимого места. Если животное начинает проявлять агрессию, стоит обратиться к специалисту.

Домашний питомец должен иметь четкий распорядок сна. Дрессировщица рекомендует организовать для них уютное место.

"Если ваш питомец внезапно не может спать всю ночь, скорее всего, он испытывает дискомфорт, и ему пора обратиться к ветеринару", — добавила эксперт.

Также Энни-Мэй не советует кормить собак со своей тарелки. Чтобы предотвратить просьбы собаки еды за обеденным столом, стоит отправлять животное в другое место, давая возможность хозяину наслаждаться едой.

В случае наличия в доме опасных зон доступ к ним должен быть заблокирован. Это можно сделать с помощью специально защиты.

Дрессировщица собак говорит о важности контроля поводка во время прогулок. Рывки или его натяжение собаками могут быть опасными.

"Здесь поводок может дать вам больше контроля, но он не заменит тщательной дрессировки. Останавливайтесь, когда они тянут, и поощряйте, когда поводок ослабевает", — добавила она.

Также Энни-Мэй советует сохранять спокойствие домашних любимцев. Стоит соблюдать режим кормления, держать домашних животных отдельно друг от друга, а в случае сильного возбуждения стоит выводить их из комнаты, чтобы они остыли.

Ранее специалисты рассказывали о самых умных породах собак. Их легче всего дрессировать.

Ветеринар и директор ряда биотехнологических компаний Ноэль Фицпатрик считает, что к 2045 году люди смогут "разговаривать" с домашними животными и переводить их разговоры между собой. В течение следующих 20 лет технологии будут прогрессировать настолько, что появится возможность "переводить" язык домашних любимцев и животных.