Жодного шматочка з чужої тарілки: прості правила, які навчать собаку поважати свого господаря

Дресувальниця собак Енні-Мей Леві рекомендує застосовувати ці правила до домашньої тварини і тоді собака буде вихованою.

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Більшість власників собак вважають виховання домашнього улюбленця складним завданням. Тому багато хто шукає ефективні методи дресування. Порадами щодо цього поділилась експертка з дресування собак Енні-Мей Леві.

"Собаки люблять перевіряти кордони. Якщо не звертати на це уваги, проблемна поведінка може перерости в такі проблеми, як надмірний гавкіт, перезбудження та агресія", — додала вона.

Правила дресування собак, які навчать їх поважати свого господаря

Важливо навчити собаку поважати особистий простір інших, особливо якщо вони схильні лизати обличчя чи просити їжу за столом. Однак експертка наголосила, що "це вулиця із двостороннім рухом".

"Неповага до кордонів вашого вихованця може призвести до тривожності та агресії, тому перестаньте турбувати його під час їжі або виявляти ласку, коли він не в настрої", — зазначила Енні-Мей.

Варто звертати увагу, якщо собака стає егоїстичною щодо свого улюбленого місця. Якщо тварина починає проявляти агресію, варто звернутись до спеціаліста.

Домашній улюбленець повинен мати чіткий розпорядок сну. Дресувальниця рекомендує організувати для них затишне місце.

"Якщо ваш вихованець раптово не може спати всю ніч, швидше за все, він відчуває дискомфорт, і йому час звернутися до ветеринара", — додала експертка.

Також Енні-Мей не радить годувати собак зі своєї тарілки. Щоб запобігти проханням собаки їжі за обіднім столом, варто відправляти тварину в інше місце, даючи можливість господарю насолоджуватися їжею.

В разі наявності в будинку небезпечних зон доступ до них має бути заблокований. Це можна зробити за допомогою спеціально захисту.

Дресувальниця собак говорить про важливість контролю повідця під час прогулянок. Ривки або його натяг собаками можуть бути небезпечними.

"Тут повідець може дати вам більше контролю, але вона не замінить ретельного дресування. Зупиняйтеся, коли вони тягнуть, і заохочуйте, коли повідець слабшає", — додала вона.

Також Енні-Мей радить зберігати спокій домашніх улюбленців. Варто дотримуватись режиму годування, тримати домашніх тварин окремо один від одного, а в разі сильного збудження варто виводити їх з кімнати, щоб вони охололи.

Раніше фахівці розповідали про найрозумніші породи собак. Їх найлегше дресувати.

Ветеринар та директор низки біотехнологічних компаній Ноель Фіцпатрік вважає, що до 2045 року люди зможуть "розмовляти" з домашніми тваринами та перекладати їх розмови між собою. Протягом наступних 20 років технології прогресуватимуть настільки, що з'явиться можливість "перекладати" мову домашніх улюбленців і тварин.