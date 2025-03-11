З собаками вже навчились: до 2045 року люди зможуть "розмовляти" з тваринами

За словами директора низки біотехнологічних компаній, протягом наступних 20 років технології прогресуватимуть настільки, що з'явиться можливість "перекладати" мову тварин.

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До 2045 року люди зможуть "розмовляти" з домашніми тваринами та перекладати їх розмови між собою. Так вважає ветеринар та директор низки біотехнологічних компаній Ноель Фіцпатрік, пише Daily Star.

За його словами, протягом наступних 20 років технології прогресуватимуть настільки, що з'явиться можливість "перекладати" мову домашніх улюбленців і тварин.

"Те, що тварини розмовляють мовою, яку ми не розуміємо, не означає, що вони не можуть спілкуватися. Я думаю, що в найближчі пару десятиліть ми зможемо перекласти мову дельфінів, слонів і навіть скромної бджоли", — зазначив Ноель.

Його компанія використовує живі організми для створення подібних технологій. Чоловік стверджує, що розуміти мову собак людство вже навчилось, хоча наразі — це "односторонній зв'язок".

"Вони люблять теніс, тому що він повторюється. Собаки люблять спостерігати за іншими собаками або кіньми. Вони віддають перевагу джазу або опері. Вони не люблять хеві-метал, як я", — підкреслив Фіцпатрік.

У підтвердження цієї тези також наводяться результати проведених досліджень, результатом яких стало те, що собак навчили йти на певні знаки, щоб попросити води, ласощів або щоб їх погладили — і вони могли робити це англійською або японською мовами.

"Так само службові собаки здатні розуміти знаки виходу, а також гендерні символи на ванних кімнатах. Існують також поліцейські собаки, які можуть реагувати на специфічні запахи, наприклад, наркотиків чи вибухівки", — йдеться у статті.

Нагадаємо, пара заради сміху зробила ДНК-тест своїм псам, а тепер не знає, що й думати.

Фокус також писав, про те, як господарка була здивована тим, що дивиться по телевізору собака, коли її немає вдома.