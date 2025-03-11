С собаками уже научились: к 2045 году люди смогут "разговаривать" с животными

По словам директора ряда биотехнологических компаний, в течение следующих 20 лет технологии будут прогрессировать настолько, что появится возможность "переводить" язык животных.

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К 2045 году люди смогут "разговаривать" с домашними животными и переводить их разговоры между собой. Так считает ветеринар и директор ряда биотехнологических компаний Ноэль Фицпатрик, пишет Daily Star.

По его словам, в течение следующих 20 лет технологии будут прогрессировать настолько, что появится возможность "переводить" язык домашних любимцев и животных.

"То, что животные разговаривают на языке, который мы не понимаем, не означает, что они не могут общаться. Я думаю, что в ближайшие пару десятилетий мы сможем перевести язык дельфинов, слонов и даже скромной пчелы", — отметил Ноэль.

Его компания использует живые организмы для создания подобных технологий. Мужчина утверждает, что понимать язык собак человечество уже научилось, хотя пока — это "односторонняя связь".

"Они любят теннис, потому что он повторяется. Собаки любят наблюдать за другими собаками или лошадьми. Они предпочитают джаз или оперу. Они не любят хэви-метал, как я", — подчеркнул Фицпатрик.

В подтверждение этого тезиса также приводятся результаты проведенных исследований, результатом которых стало то, что собак научили идти на определенные знаки, чтобы попросить воды, лакомства или чтобы их погладили — и они могли делать это на английском или японском языках.

"Так же служебные собаки способны понимать знаки выхода, а также гендерные символы на ванных комнатах. Существуют также полицейские собаки, которые могут реагировать на специфические запахи, например, наркотиков или взрывчатки", — говорится в статье.

Напомним, пара ради смеха сделала ДНК-тест своим псам, а теперь не знает, что и думать.

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