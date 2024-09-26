"Сподіваюся на ваше милосердя": стендапер Стенюк, який невдало "пожартував" про мусульман, перепросив за жарт

Антон Стенюк заявив, що усвідомив свою помилку і публічно попросив вибачення у мусульманської спільноти через невдалий жарт.

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Український стендап-комік Антон Стенюк, який став фігурантом скандалу через невдалий жарт про мусульман записав публічне звернення в якому попросив про милосердя. Відео він опублікував у себе на сторінці в Інстаграм, за якою стежать близько трьох тисяч користувачів.

Зокрема, у відео Стенюк перепросив у всіх, кого його жарт про релігійні приналежності міг образити. Він визнав, що жарт був недоречним і неприпустимим. Комік наголосив, що дуже шкодує про сказані слова і розуміє всю відповідальність за це. Крім цього, Антон Стернюк публічно перепросив і перед мусульманською спільнотою і заявив, що його жарт про релігію був невдалим.

"Я усвідомлюю відповідальність за свої слова і обіцяю надалі бути більш чутливим у своїй роботі. Сподіваюся на ваше розуміння та милосердя. Дякую", — сказав гуморист.

Також він заявив, що видалив відео зі своїх соціальних мереж, а також, що у повному випуску виріже частину виступу в якому невдало пожартував про мусульман.

Подробиці скандалу

В мережі активно рознісся скандал із виступом українського коміка Антона Стенюка, в якому він пожартував над мусульманами. Відео зі стендапу було опубліковане ще три місяці тому, однак набуло резонансу воно тільки нещодавно.

Так, слова коміка викликали обурення глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, який висловив своє невдоволення некоректним жартом. Вже згодом на подію відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, який заявив, що направив заяву в поліцію про можливий злочин за ст. 161 Кримінального кодексу (розпалювання ворожнечі за релігійною або національною ознакою).

Згідно з цією статтею, у разі доведення провини підозрюваному загрожує штраф від 5 400 до 8 300 грн або навіть можливе обмеження волі строком до п'яти років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Меджлісі заявили про міжрелігійну ворожнечу, омбудсмен відреагував.

Крім цього, Фокус писав, що Аліна Гросу похизувалась "дипломатичною посадою": в МЗС назвали це нісенітницею.