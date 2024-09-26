"Жарт" коміка Стенюка: у Меджлісі заявили про міжрелігійну ворожнечу, омбудсмен відреагував (відео)

Національна поліція отримала звернення щодо виступу стендап-коміка Антона Стенюка, якого підозрюють у розпалюванні міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі. Якщо його вину доведуть, то покарають штрафом до 8 тис. грн або колонією на термін до п'яти років.

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Український стендап-комік Антон Стенюка вставив у виступ фразу про православних, мусульман та іудеїв, при цьому говорячи про насильство одних проти других. Слова коміка викликали обурення глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. На подію відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Реакція Чубарова та Лубінця опублікована на сторінці Facebook очільника Меджлісу.

Чубаров показав фрагмент сольного стендап-концерту "Чуттєвий", який три місяці тому, 26 травня, з'явився в YouTube-каналі проєкту "Підпільний стендап". На відео чути слова Стенюка щодо людей різних конфесій та про війну, зокрема, про російсько-українську та ізраїльську. Комік запропонував посміятись над тим, як віруючі різних релігій убивають один одного.

"Ця війна — це просто нонсенс, я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли в світі ще так багато мусульман, я не кажу, що треба вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що це зараз не на часі, і тим паче цим вже займаються іудеї, але тим не менше", — чути на відео в Facebook.

Скандал в Україні - виступ Антона Стенюка

Скандал в Україні — реакція Чубарова та Лубінця

Очільник Меджлісу заявив, що бачить у "жарті" коміка напад проти людей, які сповідують певну релігію. Чубаров наголосив, що так сказати може лише "негідник", який забув, скільки мусульман воює проти військ країни-агресора.

"І це в Україні, де Муфтій України Саід Ісмагілов склав з себе духовні повноваження, щоб піти на фронт і разом з тисячами інших мусульман воюють за свободу країни!" — написав він в одному з коментарів.

Скандал в Україні - реакція Чубарова на жарт про мусульман Фото: Скриншот

Омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував коментар, у якому повідомив, що вжив офіційні заходи проти коміка. Уповноважений з захисту прав людини звернувся до Національної поліції з заявою про можливий злочин за ст. 161 Кримінального кодексу. Стаття 161 — це розпалювання ворожнечі за релігійною або національною ознакою: можливе покарання — штраф від 5 400 до 8 300 грн або обмеження волі до п'яти років.

Скандал в Україні - реакція Лубінця на жарт про мусульман Фото: Скриншот

Відео з концертом Стенюка на "Підпільному стендапі" досі є на каналі проєкту. Водночас за таймкодом вже неможливо відшукати фразу, на яку відреагували Чубаров та Лубінець. Запис проглянути майже 69 тис. користувачів, лайків — майже 6 тис., коментарів — 450. Останні коментарі стосуються "жарту про мусульман": люди називають такі вислови "дном", коміка називають "довбограєм", а тих, хто над цим сміявся — людьми "з ватою в голові".

Антон Стенюк — постійний учасник проєкту "Підпільний стендап", який, серед іншого, грає у шоу "Королі крінжу". У мережі не відшукалось реакції коміка та "Підпільного стендапу" на інцидент.

Зазначимо, 20 вересня у мережі обговорювали скандальний виступ студії "Квартал 95". У одному з номерів актори співали та жартували на тлі фото воїна Юрія Назаренка, який загинув на російсько-українській війні. Дружина Юрія Назаренка Наталія пояснила, що їй боляче дивитись на веселощі, які не зважають на людські страждання.

Нагадуємо, у липні стався скандал з комікесою Лєрою Мандзюк, яка образила дітей з особливими потребами.