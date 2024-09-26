"Шутка" комика Стенюка: в Меджлисе заявили о межрелигиозной вражде, омбудсмен отреагировал (видео)

Национальная полиция получила обращение относительно выступления стендап-комика Антона Стенюка, которого подозревают в разжигании межнациональной и межрелигиозной розни. Если его вину докажут, то накажут штрафом до 8 тыс. грн или колонией на срок до пяти лет.

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Украинский стендап-комик Антон Стенюка вставил в выступление фразу о православных, мусульманах и иудеях, при этом говоря о насилии одних против вторых. Слова комика вызвали возмущение главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. На произошедшее отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Реакция Чубарова и Лубинца опубликована на странице Facebook главы Меджлиса.

Чубаров показал фрагмент сольного стендап-концерта "Чувственный", который три месяца назад, 26 мая, появился в YouTube-канале проекта "Подпольный стендап". На видео слышны слова Стенюка о людях разных конфессий и о войне, в частности, о российско-украинской и израильской. Комик предложил посмеяться над тем, как верующие разных религий убивают друг друга.

"Эта война — это просто нонсенс, я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман, я не говорю, что надо убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что это сейчас не ко времени, и тем более этим уже занимаются иудеи, но тем не менее", — слышно на видео в Facebook.

Скандал в Украине — выступление Антона Стенюка

Скандал в Украине — реакция Чубарова и Лубинца

Глава Меджлиса заявил, что видит в "шутке" комика нападение против людей, которые исповедуют определенную религию. Чубаров отметил, что так сказать может только "негодяй", который забыл, сколько мусульман воюет против войск страны-агрессора.

"И это в Украине, где Муфтий Украины Саид Исмагилов сложил с себя духовные полномочия, чтобы уйти на фронт и вместе с тысячами других мусульман воюют за свободу страны!" — написал он в одном из комментариев.

Скандал в Украине — реакция Чубарова на шутку о мусульманах Фото: Скриншот

Омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал комментарий, в котором сообщил, что принял официальные меры против комика. Уполномоченный по защите прав человека обратился в Национальную полицию с заявлением о возможном преступлении по ст. 161 Уголовного кодекса. Статья 161 — это разжигание вражды по религиозному или национальному признаку: возможное наказание — штраф от 5 400 до 8 300 грн или ограничение свободы до пяти лет.

Скандал в Украине — реакция Лубинца на шутку о мусульманах Фото: Скриншот

Видео с концертом Стенюка на "Подпольном стендапе" до сих пор есть на канале проекта. В то же время по таймкоду уже невозможно отыскать фразу, на которую отреагировали Чубаров и Лубинец. Запись просмотрели почти 69 тыс. пользователей, лайков — почти 6 тыс., комментариев — 450. Последние комментарии касаются "шутки о мусульманах": люди называют такие высказывания "дном", комика называют "долбограем", а тех, кто над этим смеялся — людьми "с ватой в голове".

Антон Стенюк — постоянный участник проекта "Подпольный стендап", который, среди прочего, играет в шоу "Короли кринжа". В сети не отыскалось реакции комика и "Подпольного стендапа" на инцидент.

Отметим, 20 сентября в сети обсуждали скандальное выступление студии "Квартал 95". В одном из номеров актеры пели и шутили на фоне фото воина Юрия Назаренко, который погиб на российско-украинской войне. Жена Юрия Назаренко Наталья объяснила, что ей больно смотреть на веселье, которое не учитывает человеческие страдания.

Напоминаем, в июле произошел скандал с комикессой Лерой Мандзюк, которая оскорбила детей с особыми потребностями.