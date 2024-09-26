"Надеюсь на ваше милосердие": стендапер Стенюк, неудачно "пошутивший" о мусульманах, извинился за шутку

Антон Стенюк заявил, что осознал свою ошибку и публично попросил прощения у мусульманского сообщества из-за неудачной шутки.

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Украинский стендап-комик Антон Стенюк, который стал фигурантом скандала из-за неудачной шутки о мусульманах записал публичное обращение в котором попросил о милосердии. Видео он опубликовал у себя на странице в Инстаграм за которой следят около трех тысяч пользователей.

В частности, в видео Стенюк извинился у всех, кого его шутка о религиозной принадлежности могла оскорбить. Он признал, что его шутка была неуместной и недопустимой. Комик подчеркнул, что очень сожалеет о сказанных словах и понимает всю ответственность за это. Кроме этого, Антон Стернюк публично извинился и перед мусульманским сообществом и заявил, что его шутка о религии была неудачной.

"Я осознаю ответственность за свои слова и обещаю в дальнейшем быть более чувствительным в своей работе. Надеюсь на ваше понимание и милосердие. Спасибо", — сказал юморист.

Также он заявил, что удалил видео из своих социальных сетей, а также, что в полном выпуске вырежет часть выступления в котором неудачно пошутил о мусульманах.

Подробности скандала

В сети активно разнесся скандал с выступлением украинского комика Антона Стенюка, в котором он пошутил над мусульманами. Видео со стендапа было опубликовано еще три месяца назад, однако приобрело резонанс оно только недавно.

Так, слова комика вызвали возмущение главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который выразил свое недовольство некорректной шуткой. Уже впоследствии на произошедшее отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, который заявил, что направил заявление в полицию о возможном преступлении по ст. 161 Уголовного кодекса (разжигание вражды по религиозному или национальному признаку).

Согласно этой статье в случае доказательства вины подозреваемому грозит штраф от 5 400 до 8 300 грн или даже возможное ограничение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Меджлисе заявили о межрелигиозной вражде, омбудсмен отреагировал.

Кроме этого, Фокус писал, что Алина Гросу похвасталась "дипломатической должностью": в МИД назвали это чушью.