62-річна Демі Мур з'явилася в розкішній фотосесії (фото)

Акторка, вперше номінована на "Оскар", демонструє бездоганний стиль і нестаріючу зовнішність.

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Американська актриса і номінантка на "Оскар 2025" Демі Мур стала героїнею нового номера журналу The Wrap. Знаменитість не тільки дала велике інтерв'ю незадовго до церемонії нагородження, а й позувала в дизайнерських вбраннях, демонструючи нев'янучу красу і довгі стрункі ноги.

На обкладинці вона позує в оригінальному рожевому топі та чорних щільних колготах з чорними туфлями, напівлежачи на дивані. Також вона має чарівний вигляд у кораловій фактурній сукні з глибоким декольте і відкритими плечима. Золота сукня, схожа на фольгу укупі з високими білими рукавичками надають їй ще більше блиску. Над образами зірки працював її давній стиліст Бред Горескі.

У фільмі Коралі Фаржа "Субстанція", за який вона отримала "Золотий глобус", Демі грає Елізабет Спаркл, згасаючу зірку, яка вводить собі сумнівний препарат, щоб створити молодшу версію себе на ім'я Сью (Маргарет Куеллі). Зірка проводить більшу частину фільму сама, а її єдиним партнером по сцені є її відображення в дзеркалі – або гігантський портрет від підлоги до стелі, який нависає над її вітальнею, немов святилище минулого. Елізабет знову і знову зустрічається зі своїм відображенням, вічно незадоволена тим, що бачить, але в гонитві за молодістю, що минає, до кінця картини спочатку перетворюється на горбату лису стару жінку, а потім і зовсім на монстра.

Ці сцени стали для Мур серйозним акторським викликом.

"Я боялася повторюватися. Наприклад, чи буде це нудно? Ми всі знаємо, що схильні шукати, що не так, коли дивимося в дзеркало. Є інтимність, яку ми відчуваємо, дивлячись на себе, і це безумовно було неприємно. Тому я просто використовувала це", – зізналася вона.

Фінал "Субстанції" рясніє сценами, які багатьом здалися огидними, і водночас показав, наскільки абсурдним і безперспективним є нав'язливе бажання вхопитися за красу, що минає.

Для Демі образ Спаркл став знаковим, оскільки вона просуває ідею природного старіння і вважає, що жінка залишається сексуальною в будь-якому віці, незважаючи на те, що з роками її помічають все менше.

За її словами, це була та роль, на яку вона чекала, хоча й неусвідомлено:

"Ролі знаходять тебе так само, як ти знаходиш їх".

Раніше Фокус писав, що Демі Мур фліртувала з Шоном Пенном на публіці.