66-річна Мадонна провела час з 28-річним бойфрендом у Нью-Йорку (фото)

Пара зустрічається з 2024 року. Акім такого ж віку, як старша донька артистки.

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66-річну американську співачку Мадонну помітили на побаченні з її 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Пара провела час неподалік від житла артистки у Верхньому Вест-Сайді (три таунхауси в георгіанському стилі) вартістю 32,5 млн доларів.

Акіму виповнилося 28 років, як і старшій із шести дітей Мадонни, Лурдес Леон.

Під час прогулянки юний коханий Медж обрав світлий образ, який контрастував з темним вбранням співачки. Зокрема, зірка сцени закуталася в шарф та продемонструвала сонцезахисні окуляри.

Мадонна та Акім Морріс

Мадонна та Акім викликали чутки про заручини напередодні Нового року, коли вона показала діамантову каблучку на безіменному пальці лівої руки.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Про їхні стосунки відомо з літа 2024 року. Медж та Акіма бачили, коли вони гуляли рука об руку в італійському Портофіно напередодні 66-го дня народження співачки.

Морріс народився на Ямайці. Він здобув ступінь політології та державного управління після навчання в Університеті Стоуні Брук з 2014 по 2017 рік. Свого часу хлопець Мадонни грав у футбол, а також був нападником футбольного клубу Oyster Bay United.

Нагадаємо, Мадонна оголосила про вихід нового альбому.

Також Фокус писав про фото Мадонни без фільтрів та макіяжу.