66-річна Мадонна провела час з 28-річним бойфрендом у Нью-Йорку (фото)
Пара зустрічається з 2024 року. Акім такого ж віку, як старша донька артистки.
66-річну американську співачку Мадонну помітили на побаченні з її 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.
Пара провела час неподалік від житла артистки у Верхньому Вест-Сайді (три таунхауси в георгіанському стилі) вартістю 32,5 млн доларів.
Акіму виповнилося 28 років, як і старшій із шести дітей Мадонни, Лурдес Леон.
Під час прогулянки юний коханий Медж обрав світлий образ, який контрастував з темним вбранням співачки. Зокрема, зірка сцени закуталася в шарф та продемонструвала сонцезахисні окуляри.
Мадонна та Акім викликали чутки про заручини напередодні Нового року, коли вона показала діамантову каблучку на безіменному пальці лівої руки.
Про їхні стосунки відомо з літа 2024 року. Медж та Акіма бачили, коли вони гуляли рука об руку в італійському Портофіно напередодні 66-го дня народження співачки.
Морріс народився на Ямайці. Він здобув ступінь політології та державного управління після навчання в Університеті Стоуні Брук з 2014 по 2017 рік. Свого часу хлопець Мадонни грав у футбол, а також був нападником футбольного клубу Oyster Bay United.
Нагадаємо, Мадонна оголосила про вихід нового альбому.
Також Фокус писав про фото Мадонни без фільтрів та макіяжу.