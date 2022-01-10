Мадонна поділилася фото з шістьома дітьми та молодим коханим

Родина поп-діви проводить зимові канікули в Європі.

63-річна американська співачка Мадонна у своєму Instagram показала підписникам рідкісні знімки зі своїми шістьма дітьми та 27-річним коханим.

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Родина співачки вирушила на зимовий відпочинок у швейцарські Альпи. На рідкісних фото Мадонна позує поруч з 25-річною Лурдес, 21-річним Рокко, які є її біологічними дітьми, та 16-річним Девідом, 15-річною Чифундо і 9-річними близнючками Стеллою та Естер, яких вона всиновила.

"Прощай, Гштаад……….Ми ніколи не забудемо ні твої гори, ні твій самогон! ❄️⛷🏔🌙 💙", — підписала серію фото американська поп-співачка.

[ + – ] Мадонна з дітьми та молодим бойфрендом відпочиває в Європі.

Зазначимо, що батьком Лурдес є 55-річний кубинський актор Карлос Леон, а Рокко – відомий режисер, 53-річний Гай Річі. Інших чотирьох дітей Мадонна забрала з Африки.

[ + – ] Мадонна з родиною. Фото: https://www.instagram.com/p/CYbjN6zo_-X/

63-річна Мадонна також поділилася романтичним фото зі своїм 27-річним бойфрендом — танцівником Ахламаліком Вільямсом. Проте деякі фанати зірки переплутали молодика з її сином. "Та він вам у сини годиться", "Мадонна і 7 її дітей", "Цікаво, як він тебе називає", — коментували знімки підписники Мадонни.

Зазначимо, що познайомилися Мадонна і Ахламалік у грудні 2019-го року на роботі, адже хлопець їздив з поп-дівою в тури у складі танцювального колективу.

Раніше Фокус повідомляв, що Мадонна зустріла Новий рік у балаклаві відомого українського дизайнера капелюхів, вартість якої становить 710 доларів.

Нагадаємо, Мадонна звинуватила відомого репера у плагіаті її пісні 1985-го року.