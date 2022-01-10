Мадонна поделилась фото с шестью детьми и молодым возлюбленным

Семья поп-дивы проводит зимние каникулы в Европе

63-летняя американская певица Мадонна в своем Instagram показала подписчикам редкие снимки со своими шестью детьми и 27-летним возлюбленным.

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Семья певицы отправилась на зимний отдых в швейцарские Альпы. На редких фото Мадонна позирует рядом с 25-летней Лурдес, 21-летней Рокко, которые являются ее биологическими детьми, и 16-летним Дэвидом, 15-летней Чифундо и 9-летними близнецами Стеллой и Эстер, которых она усыновила.

"Прощай, Гштаад……….Мы никогда не забудем ни твои горы, ни твой самогон! ❄️⛷🏔🌙 💙", — подписала серию фото американская поп-певица.

[ + – ] Мадонна с детьми и молодым бойфрендом отдыхает в Европе.

Отметим, что отцом Лурдес является 55-летний кубинский актер Карлос Леон, а папа Рокко – известный режиссер, 53-летний Гай Ричи. Остальных четырех детей Мадонна усыновила в Африке.

[ + – ] Мадонна с семьей. Фото: https://www.instagram.com/p/CYbjN6zo_-X/

63-летняя Мадонна также поделилась романтическим фото со своим 27-летним бойфрендом – танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. Однако некоторые фанаты звезды перепутали молодого человека с ее сыном. "Да он вам в сыновья годится", "Мадонна и 7 ее детей", "Интересно, как он тебя называет", — комментировали снимки подписчики Мадонны.

Отметим, что познакомились Мадонна и Ахламалик в декабре 2019 года в творческой среде, ведь парень ездил с поп-дивой в туры в составе танцевального коллектива.

Ранее Фокус сообщал, что Мадонна встретила Новый год в балаклаве известного украинского дизайнера шляп, стоимость которой составляет 710 долларов.

Напомним, Мадонна обвинила известного рэпера в плагиате ее песни 1985 года.